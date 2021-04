Kostenpflichtiger Inhalt: Rechtzeitig bemerkt : Gasrohrbruch in Saarbrücken

Foto: dpa/Carsten Rehder

Saarbrücken Einen Gasrohrbruch entdeckten Mitarbeiter der Stadtwerke Saarbrücken am Mittwoch, 28. April, gegen 15.30 Uhr bei einer Routineuntersuchung in der Markstraße in Herrensohr. Daraufhin evakuierten Polizei und Feuerwehr die Bewohner von sechs umliegenden Häusern und sperrten die Marktstraße zwischen Rosen- und Friedrichstraße.