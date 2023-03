Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen Saarbrückerinnen kämpfen für Frauenrechte

Rund 450 Frauen aus 36 Ländern kamen im vorigen Herbst in der tunesischen Hauptstadt Tunis zusammen, um über die weltweite Lage der Frauen zu beraten. Auch fünf Frauen aus Saarbrücken nahmen an diesem großen Treffen, der dritten Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen, teil. Was sie dort erlebt haben, darüber haben drei der Saarbrückerinnen, die dem Frauenverband Courage angehören, am Mittwoch im Kultur- und Lesetreff Knappenroth in einer Veranstaltung zum Frauentag berichtet.