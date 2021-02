Kostenpflichtiger Inhalt: Erweiterung der Firma Woll in Gersweiler : Stadt stoppt Wald-Rodung vorläufig

Die Firma Woll Maschinenbau startete am Montag Rodungsarbeiten im Gersweiler Wald, die vorläufig wieder eingestellt werden mussten. Foto: BeckerBredel

Gersweiler Am Montagmorgen rückten die schweren Maschinen an. Am Mittag war der Wald zwischen Gersweiler und dem Sprinkshaus, der von der Firma Woll Maschinenbau, schon zur Hälfte gerodet.