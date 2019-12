Saarbrücken Saarbrückerin organisiert erste Mahnwache gegen „arm trotz Rente“ am 24. Januar auf dem St. Johanner Markt.

Ziel der Gruppe, die sich in der Namensgebung an die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ anlehnt, ist es, „so viele Menschen wie möglich auf das Thema Altersarmut in diesem Land aufmerksam zu machen“. Wobei Aufmerksamkeit nicht bedeute, nur auf ein Problem hinzuweisen, sondern auch Lösungsvorschläge zu machen. „Stammtischargumente wie, dass Bürger und Betroffene keine Lobby haben, lassen wir so nicht gelten. Wir können uns selbst zur Lobby machen, indem wir so viele Menschen wie möglich für unsere Bewegung gewinnen, um gemeinsam gegen Altersarmut zu kämpfen“, heißt es in der „Fridays gegen Altersarmut“-Grundsatzerklärung.