Saarbrücken Gefühlvoll und besinnlich ist „Du bist“, der offizielle Weihnachtssongs 2019 des Saarland-Marketings. Getextet und gesungen haben ihn die Saarbrücker Künstler Eric Philippi und EstA.

Neben Melodie und Text gefällt vielen Nutzern besonders die große Anzahl der Drehorte. Diese sind in der Tat ein Best of, was das Saarland zu bieten hat: in Saarbrücken vor der Ludwigskirche und am Staden, an der Schlossruine Wörschweiler, auf der Bergehalde Duhamel Saar-Polygon in Ensdorf, auf dem Baumwipfelpfad an der Cloef, in Blieskastel in der Altstadt und an der Kreuzbergkapelle in Merzig spielt Philippi auf seinem Flügel. „Wir wussten selber nicht, dass es in der Region so viele schöne Flecken gibt. An der Schlossruine war ich zum ersten Mal“, sagt Philippi im SZ-Gespräch.