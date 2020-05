Geislautern Kurt Heinemann, Dorothée Metzinger-Leick und Diane Comtesse sammeln ein, was Müll-Vandalen in den Wald werfen.

Kurt Heinemann, Dorothée Metzinger-Leick und Diane Comtesse haben es satt. Und da man die Übeltäter in der Regel nicht erwischt, packen sie halt an. Die drei räumen weg, was andere „entsorgen“.

„Mitte März war die üblich Picobello-Aktion angesetzt und fiel wegen der Corona-Krise aus. Wir wollten es dabei aber nicht belassen und haben in den Tagen danach damit begonnen, selbst den Müll zu sammeln. Die Stadtreinigung hat uns unterstützt und die von uns gefüllten Müllsäcke abgefahren“, erzählt Metzinger-Leick. 15 Säcke mit Müll kamen zusammen, daneben stießen die Müllsammler auf Fernseher, Matratzen, Autoreifen, ekelhafte Windelpakete und Berge von Flaschen. Allein 500 (!) Mini-Schnapsflaschen lagen im Unterholz. Die Müllsammler haben Bilder gemacht, damit man sie nicht der Übertreibung bezichtigen kann. „Ich bin geschockt, aber auch motiviert weiterzumachen“, sagt Diane Comtesse, eine ehemalige Verwaltungsangestellte, die sich seit März regelmäßig mit ihrem Mitstreitern der Müllberge annimmt. Beim Fototermin mit der SZ stehen sie am Bauerneck vor einem Berg Bauschutt, der in den letzten Nächten von einem Lastwagen in die Natur gekippt wurde und den sie mit ihren Möglichkeiten nicht wegräumen können.