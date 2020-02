Fastnacht : Hanweiler lacht auch ohne Elferrat

Thomas Huster (links) und Rigobert Dressel arbeiteten als Friseurkunden mit viel Humor die Ereignisse des Jahres in Kleinblittersdorf auf. Foto: Heiko Lehmann

Rilchingen-Hanweiler „Die etwas andere Faschingsshow“ kam ohne die typischen Sitzungszutaten aus. Toll war’s trotzdem.



Es gibt kein Alleh hopp, keinen Elferrat, ja es gibt eigentlich nichts, was mit dem traditionellen Sitzungskarneval zu tun hat. Dennoch war die Mehrzweckhalle in Rilchingen-Hanweiler am vergangenen Wochenende an zwei Tagen ausverkauft. Mehr als 300 Gäste feierten „Die etwas andere Faschingsshow“ (AFS) des Ortes.

Ausgefallene Musikdarbietungen, Sketche und aufwändige Tänze waren die Merkmale der knapp fünfstündigen Shows. „Ich glaube, die bauen in der neuen, großen Halle im Ort Langstrecken-Zeppeline. Alles für den Schutz des Klimas“, sagte Rigobert Dressel, ein Mann der ersten Stunde bei der „etwas anderen Faschingsshow“.

„Ah, ja, das kann gut sein. Das wäre auch gut für die Sitterswalder und Bliesransbacher, die haben ja noch nicht mal einen Bahnhof. Ich glaube, es werden auch Überwachungszeppeline für die Gemeinde gebaut. Natürlich alles im Sinne des Klimas“, antwortete Thomas Huster.

Die beiden Hanweiler plauderten aus dem Nähkästchen, nahmen die gesamte Gemeinde auf die Schippe und mixten von klaren Fakten bis zu wirren Theorien alles, was ihnen in den Sinn kam. Das ohnehin bestens gelaunte Publikum lachte minutenlang am Stück und feierte die beiden überschwänglich.

Thomas Huster (64) war vor neun Jahren der Ideengeber für die AFS. Er organisierte seither die gesamte Show und stand auch mehrmals am Abend auf der Bühne. Doch jetzt soll Schluss sein. „Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, und irgendwann muss man auch mal den Nachwuchs ran lassen. Ich übergebe die Organisation in jüngere Hände, aber auf der Bühne bin ich in den nächsten Jahren immer noch mit dabei“, sagte der Hanweiler.