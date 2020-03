Regionalverband : Corona bedroht Kleinunternehmer

Regionalverband Künstler und Veranstalter verloren Aufträge. Sie fordern Subventionen statt Kredite.

Steffen Balzert steht allein in seinem Büro. Der Eventtechniker aus Riegelsberg hat seine vier Mitarbeiter in Kurzarbeit entlassen, er hat nichts mehr zu tun. „Seit der Zuspitzung der Corona-Krise sind meine Aufträge um 100 Prozent eingebrochen. Ich habe keine Arbeit mehr“, sagt er und ist verzweifelt.

Als Kleinunternehmer sieht er die bislang angebotenen Staatshilfen kritisch. Denn Liquiditätshilfen durch Kredite würden nur die Schulden mehren und müssten später, bei einem ungewissen Neustart als Belastung mitgenommen werden. „Wir brauchen keine Kredite, wir brauchen Subventionen. In Italien wurden die Banken angewiesen, Leasing- und Kreditraten auszusetzen. So was wäre ebenfalls hilfreich“, sagt er und erzählt von Kollegen, denen es mindestens genau so geht. Teilweise würden bestehende Schulden die Insolvenzgefahr dort noch erhöhen. Dann fällt ihm die Tasse hin. „Ich bin so nervös“, gibt er zu. Es ist kein entspanntes Plaudern in der Riegelsberger Firma.