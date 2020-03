Saarbrücken/Forbach Ob am Grenzübergang Goldene Bremm oder im ICE von Paris nach Saarbrücken: Vorerst wird es wegen des Coronavirus keine gemeinsamen deutsch-französichen Kontrollen mehr geben.

Die Bundespolizeiinspektion in Bexbach, in deren Zuständigkeitsgebiet das gesamte Saarland fällt, hat jetzt alle gemeinsamen Streifen und Kontrollen mit der französischen Grenz- und Bahnpolizei abgesagt. Karsten Eberhardt, Sprecher der Inspektion, bestätigte entsprechende Informationen der Saarbrücker Zeitung auf Anfrage. Bislang waren diese Einsatzkräfte fast täglich in Teams in grenzüberschreitenden Zügen unterwegs.