Klarenthal/Velsen Der Bezirksrat West hatte die Bürger ins Klarenthaler Rathaus eingeladen, um sie darüber zu informieren, welche Belastungen zu erwarten sind, wenn ab 2024 die Biomasseanlage des EVS läuft.

Im Jahr 2024 soll die neue Biomasseanlage des Entsorgungsverbandes Saar (EVS) in Velsen in Betrieb genommen werden. Ab diesem Zeitpunkt soll dort der Inhalt der grünen Biotonnen aus dem ganzen Saarland (55 000 Tonnen pro Jahr) in Rohgas, Pellets und Biodünger umgewandelt werden.

Wie EVS-Geschäftsführer Georg Jungmann sagt, wird es im Zusammenspiel mit der direkt daneben stehenden Müllverbrennungsanlage ein perfekter Kreislauf für die Umwelt werden, den es so in ganz Deutschland nicht gibt.

Baubeginn an der etwa 40 Millionen Euro teuren Anlage soll im Jahr 2022 sein. Etwa 40 Bürger kamen zu der Versammlung, und es wurde schnell klar, dass es im Prinzip nur einen einzigen, aber heftigen Kritikpunkt an der geplanten Anlage gibt – und das ist der zusätzliche Verkehr. Eine Geruchsbelästigung wurde durch den EVS ausgeschlossen. „Durch die Müllanlieferungen zur Verbrennungsanlage ist es jetzt schon eine Katastrophe und die Gläser klirren in den Schränken, wenn die LKW vorbeifahren. Noch mehr LKW wird einfach nicht funktionieren“, sagte eine Anwohnerin der L 163. Der EVS geht davon aus, dass sich mit der Biomasseanlage die Anzahl der jährlichen LKW-Anfahrten um 7000 erhöhen wird. Im Schnitt sollen es 37 Anfahrten pro Tag sein und in Spitzenzeiten 63 Anfahrten pro Tag. Für diese Anfahrten gibt es die klare Regelung, dass die LKW nur die Autobahn und die L 163 nutzen dürfen.