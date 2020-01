Saarlouis/Saarbrücken Die Staatsanwaltschaft wirft der 44 Jahre alten Beamtin Verfolgung Unschuldiger und falsche uneidliche Aussagen im Strafprozess vor.

Einer 44 Jahre alten Polizistin, die bei der Inspektion in Saarlouis beschäftigt ist, droht die Entfernung aus dem Dienst. Die Staatsanwaltschaft wirft der Hauptkommissarin in ihrer Anklageschrift „Verfolgung Unschuldiger“ vor. Dabei handelt es sich um einen Verbrechenstatbestand, für den das Strafgesetzbuch mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe vorschreibt. Zudem soll die Beamtin in zwei Fällen vor Gericht falsch ausgesagt haben. Dennis Zahedi, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Saarbrücken, bestätigte auf Anfrage entsprechende Informationen unserer Zeitung.

Der 44-Jährigen wird konkret vorgeworfen, „trotz Kenntnis der Unschuld“ im August 2017 gegen einen polizei- und justizbekannten Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet zu haben. Angeblich soll sie den Fahrer eines alten Toyotas am Steuer erkannt haben, als sie privat in Püttlingen unterwegs war. Ihr war bekannt, dass dieser nicht mehr im Besitz eines Führerscheins war. Der Betroffene wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft dann im März 2018 im Prozess vor dem Strafrichter am Völklinger Amtsgericht zu drei Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Belastungszeugin war offenbar die Hauptkommissarin. Die wohl auch in der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht im Juni 2018 bei ihrer Aussage blieb, den damals Beschuldigten als Fahrer erkannt zu haben. In der zweiten Instanz wurde der Mann schließlich freigesprochen, weil zwischenzeitlich ernsthafte Zweifel an dem Vorwurf auftauchten. Wie es heißt, stellte sich heraus, dass wohl ein anderer Verkehrsteilnehmer in einem gleichen, älteren Toyota-Modell der Beamtin in Püttlingen begegnet war. Daraufhin erstattete ein Anwalt des ehemals Beschuldigten Strafanzeige gegen die Hauptkommissarin, die auf ihrem Standpunkt, den Mann erkannt zu haben, beharrte.