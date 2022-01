Absage aller Karnevalsveranstaltungen an der Oberen Saar : „Mir blutet das Herz“

Saarbrücken Die Karnevalsvereine an der Oberen Saar haben endgültig das Handtuch geworfen und ihre Kappensitzungen abgesagt. Ein Überblick.

Gerüchte, dass die Fastnacht in Bliesransbach vor dem Aus stehen soll, dementierte Vereinschef Armin Follmar. Die Bliesransbacher Heckeholer sind für die Fastnacht im Ort zuständig und sind gleichzeitig eine Sparte des Kultur- und Trachtenvereins. „Viele unserer Mitglieder, die sich für die Fastnacht engagieren, spielen auch bei uns Theater. Als wir im vergangenen Herbst alle Theateraufführungen absagen mussten, haben wir auch schon die Fastnacht abgesagt – durchaus zurecht, wie man jetzt sieht. In der nächsten Session wird es bei uns aber wieder Fastnacht geben“, so Armin Follmar. Marcel Hensgen, der Elferratspräsident der Heckeholer hätte in diesem Jahr zum 30. Mal auf der Fastnachtsbühne gestanden. „Es nervt einfach nur, dass die Fastnacht zum zweiten Mal in Folge ausfällt. Auf der anderen Seite ist es aber auch in Ordnung, da es um die Gesundheit der Menschen geht“, so Marcel Hensgen.

Doch es gibt noch Licht am diesjährigen Fastnachtshimmels. Die Quassler aus Klarenthal planen für den Fastnachtssamstag eine Open-Air-Veranstaltungen in Klarenthal. Die Rathausstürme sind auch noch nicht komplett vom Tisch. Es gibt Vereine, die planen hier bereits. Einer davon sind die Blau-Schwarzen Saarlänner. Sie sind in diesem Jahr für den Rathaussturm in Kleinblittersdorf zuständig und sind voll in den Planungen. „Nach der aktuellen Verordnung dürfen Veranstaltungen im Freien mit bis zu 1000 Menschen durchgeführt werden können. Das können wir schaffen“, sagt Stefan Petry, der Vorsitzende der Saarlänner. Der Platz vor dem Rathaus in Kleinblittersdorf soll an Fastnachtfreitag eingezäunt werden und 2Gplus soll kontrolliert werden. Es soll eine Überdachung geben und eine Bühne, auf der sich die Garden oder auch Büttenredner der Vereine von der Oberen Saar präsentieren können. „Ich werde in den kommenden Wochen mit den Vereinen in Kontakt treten und fragen, wer mitmacht und wer welche Beiträge liefern möchte. Vielleicht haben wir ja auch noch Glück und es gibt bis dahin noch Corona-Lockerungen. Wir versuchen alles, damit es wenigsten an einem Tag Fastnacht bei uns gibt“, so Stefan Petry weiter.