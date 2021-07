Vor dem Start für den Geländewagen Grenadier : Smart-Werk Hambach: Aufbruchstimmung beim neuen Besitzer Ineos, Frust in der Belegschaft

Ein Foto aus besseren Zeiten, als Daimler in Hambach noch viele Smart-Kleinwagen baute. Foto: Daimler AG/Daimler AG - Global Communicatio

Hambach/Böblingen Ineos Automotive ist neu auf dem Automarkt. Die Firma eines britischen Milliardärs will im Smart-Werk in Hambach künftig rustikale Geländewagen bauen. Doch die Belegschaft macht sich große Sorgen.

Von Geheimniskrämerei hält man bei Ineos Automotive nichts. In Böblingen – bei Stuttgart – zeigt Vorstandschef Dirk Heilmann einer kleinen Gruppe von Journalisten bereitwillig, wie weit die Designer und Ingenieure mit ihrem Geländewagen Grenadier gekommen sind, der in einigen Jahren am Standort des heutigen Smart-Werks in Hambach vom Band laufen soll. An der Fensterfront des Ausstellungsraums steht ein nacktes Metall-Chassis mit Allradantrieb und wuchtigen Rädern, die ein sehr grobes Profil haben. Auf dem Unterbau ruht ein mächtiger Motorblock. Das Chassis steht auf unterschiedlich hohen Holzscheiben und ist deshalb etwas verdreht. Das soll zeigen, wie robust und klettertauglich der Geländewagen ist.

In der Mitte des Raums steht als wichtigste Attraktion die jüngste Kreation der Designer: ein Mock-up, also eine Art Sitzkiste, die zeigt, wie das Innere des Wagens einmal aussehen soll, wenn das Auto auf den Markt kommt. Anders als üblich, befindet sich das Display, das die Geschwindigkeit, den Kilometerstand und auch das Musikprogramm anzeigt, in der Mitte des Armaturenbretts. So kann je nach Land das Lenkrad rechts oder links platziert werden. Darunter sind viele schwarze Schalter und Drehregler. Auch über dem Kopf des Fahrers finden sich ganze Reihen von Schaltern, deren massive Ausführung zeigt, dass sie auch zielsicher bedient werden können, wenn der Wagen sich gerade schaukelnd durch wildes Terrain kämpft.

Man sieht: Dies ist kein SUV, mit dem Mütter ihre Kinder zum Handballunterricht chauffieren; kein SUV für Raser, die aggressiv lichthupend auf der Autobahn unterwegs sind. Der Grenadier ist ein kerniger Wagen, der für das Fahren abseits der asphaltierten Pisten ausgelegt ist. Das Konzept sei „very mechanical“, sagt Unternehmenschef Heilmann in geschliffenem Englisch. Übersetzt: „sehr mechanisch“. Auf eine komfortable Luftfederung hat man verzichtet, denn das Auto soll überall auf der Welt auch in einfachen Werkstätten repariert werden können.

Die Idee zur Entwicklung dieses Geländewagens hatte Sir James Ratcliffe, der Gründer und Chef des britischen Chemiekonzerns Ineos, der auch ein erfolgreiches britisches Radsportteam finanziert. Ratcliffe wollte sich nicht damit abfinden, dass der über Jahrzehnte gebaute, kantige Land Rover Defender 2016 zum Auslaufmodell wurde. In seinem Londoner Lieblingspub Grenadier entwarf der Milliardär den Plan, selbst einen puristischen Geländewagen zu produzieren. Getauft wurde er auf den Namen seiner Stammkneipe. Ratcliffe wollte den Skeptikern beweisen, dass es abseits von Modetrends eine Marktnische für solch ein Auto gibt.

Doch die Entwicklung eines völlig neuen Autos ist teuer. „Ohne Partner wären wir nicht so weit gekommen“, sagt Unternehmenschef Heilmann. Der Dieselmotor kommt vom BMW-Geländewagen X5, das Achtgang-Getriebe liefert der Friedrichshafener Zulieferer ZF – vermutlich direkt aus dem Saarbrücker Werk –, die Sitze wurden bei Recaro eingekauft. Mit der Serienentwicklung des Wagens hat Ineos Automotive den kanadisch-österreichischen Auftragsfertiger Magna beauftragt, der in Graz schon seit vielen Jahren den Methusalem der Mercedes-Modellpalette fertigt, den Geländewagen G-Klasse, der immer noch eine große Fangemeinde hat.

Auch der Grenadier hat bereits Fans. Auf Facebook können es einige Outdoor-Freaks kaum erwarten, das Auto zu fahren. Noch müssen sie sich gedulden. Der Grenadier habe eine britische Seele, solle aber ein Weltauto werden, sagt Heilmann. Etwa 25 000 bis 30 000 Autos sollen im Jahr weltweit verkauft werden, sagt Europa-Vertriebschef Klaus Hartmann. Doch bislang gibt es noch kein Vertriebsnetz. Man suche Vertriebspartner mit einer Passion für Geländewagen, sagt Hartmann. Und der Preis? Der Grenadier solle „erschwinglich, aber kein billiges Auto sein“, so Vorstandschef Heilmann vage.

Ineos Automotive habe heute rund 1300 Mitarbeiter, sagt er. Die meisten davon im ehemaligen Smart-Werk im lothringischen Hambach, wo das Auto produziert wird. Wer sich dort umschaut, spürt aber wenig von Aufbruchstimmung: Ein Elektro-Smart steht einsam an der Ladesäule vor dem Werk. Auf die Lamellen der Photovoltaikanlage, die den Wagen mit Strom versorgen, prasselt der Regen. Die Sonne wird verdeckt von tief hängenden, dunkelgrauen Wolken. Wer ein Sinnbild für die Stimmung in Hambach sucht, hier ist es. Die Angestellten, die sich am Mittag durch das Drehkreuz am Eingang drängen, eilen zu ihren Autos. Fragen zur Zukunft des Smart-Werkes in Hambach? „Keine Zeit!“, heißt es immer wieder. Ein Mann im grauen T-Shirt mit Smart-Logo stoppt kurz. „Ich bin über 50 Jahre alt und weiß nicht, wie lange ich hier noch arbeiten kann. Wo soll ich hin?“, fragt er resigniert.

Der Frust bei den Arbeitern in Hambach sitzt tief. Zu lange schon machen sie sich Sorgen um ihre Zukunft. Sie fühlen sich wie Spielbälle im globalen Kapitalismus. Der Daimler-Konzern hatte vor knapp einem Jahr überraschend angekündigt, das einstige Prestigewerk verkaufen zu wollen. Zwei Jahre zuvor hatte der damalige Daimler-Chef Dieter Zetsche nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris noch angekündigt, dass Daimler in Hambach groß investieren wolle. Neben dem dort produzierten zweisitzigen Smart sollte in dem Lothringer Werk nahe der Grenze zum Saarland ein kompaktes Mercedes-Elektromodell produziert werden. Daimler investierte 500 Millionen Euro und gab ein Jahr später bekannt, dass die nächste Smart-Generation beim Großaktionär Geely in China vom Band laufen wird.

Auf den Schock folgte die Erleichterung, denn das gesamte Werk wurde von Ineos Automotive übernommen, um den Grenadier zu produzieren. Bis 2024 soll in Hambach allerdings noch der Smart gebaut werden. Doch daran zweifeln die Beschäftigten inzwischen. „Wir hören nur noch von Schwierigkeiten und Verzögerungen“, klagt Bertrand Pederiva von der französischen Gewerkschaft CGT in Hambach. Die Verunsicherung sei zuletzt gewachsen, denn die knapp 1600 Angestellten, die den Elektro-Smart und auch Teile für E-Autos von Mercedes produzieren, wurden im Juni überraschend für vier Wochen in Kurzarbeit geschickt. Gründe seien die schwache Nachfrage nach dem Smart und eine Verzögerung bei der Vorbereitung der Produktion des Grenadier.

Gewerkschafter Bertrand Pederiva vermutet, dies sei der Anfang eines noch schnelleren Endes des Standorts. „Wir befürchten, dass der Absatzrückgang dazu führen wird, die Produktion des Smart vor 2024 einzustellen“, sagt der Gewerkschafter. Die Produktion des Grenadier soll laut Ineos Mitte nächsten Jahres anlaufen. Das Fabrik-Management bekräftigt, dass die Jobs sicher seien. Die Menschen in Hambach wissen aber längst nicht mehr, auf welche Zusagen sie sich noch verlassen können. Nach Monaten der Ungewissheit fordert die Gewerkschaft nun einen Runden Tisch, um alle offenen Fragen zwischen Staat, Daimler, Ineos und den Gewerkschaften zu klären. Was die CGT-Vertreter besonders ärgert, ist, dass die Beschäftigten in Hambach immer wieder Kröten schlucken mussten. Ständig habe die Drohung im Raum gestanden, das Werk zu schließen und die Produktion an einen anderen Standort zu verlagern. Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen verhallten.