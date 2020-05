Kostenpflichtiger Inhalt: Medizintechnik im Saarland : Keimfreie Medizintechnik aus Otzenhausen

Die neuen „Nachkonditionierungskammern“, vor denen Christof Schmeer, Geschäftsführer der pfm medical msg, steht, warten auf ihren Einsatz. Foto: Oliver Dietze

Nonnweiler Für 6,5 Millionen Euro hat die pfm medical AG in Nonnweiler eine neue Sterilisations-Anlage gebaut. Im Juli soll sie an den Start gehen.

Noch leuchten die Lampen an den neuen Sterilisations-Anlagen der pfm medical msg in Nonnweiler rot. Über 34 000 Paletten mit Medizinprodukten wie Masken, Implantaten und Bauchtüchern sollen hier bald pro Jahr keimfrei gemacht werden können – rund 14 000 mehr als bisher. Dafür hat das Kölner Mutterunternehmen, die pfm medical AG, 6,5 Millionen Euro in den saarländischen Standort investiert. Noch prägen unverbaute Rohre und Leitern das Bild der neuen 1800 Quadratmeter großen Halle. Die Mitarbeiter bereiten gerade alles für den geplanten Start im Juli vor. Dann sollen die roten Lampen auf grün springen, sagt Christof Schmeer, Geschäftsführer der pfm medical msg.

In der neuen Sterilisationskammer haben 16 Paletten gleichzeitig Platz, erläutert Schmeer beim Rundgang durch das neue Gebäude. Das Gas Ethylenoxid sorgt dort dafür, dass Viren und Bakterien sich nicht weiter verbreiten können. Fünf bis acht Stunden dauert der Prozess Schmeer zufolge je nach Produkt. Dann wandern die Paletten weiter in eine der 15 sogenannten Nachkonditionierungskammern, die ein wenig an Industriekühlschränke erinnern. Da Ethylenoxid giftig ist, muss es vollständig von den Produkten verschwunden sein. „Das kann zwischen drei und 15 Tagen dauern“, sagt Schmeer. Das Gas wandert dann durch ein Rohrsystem zunächst in einen Wassertank, wo es zwischengespeichert wird, bevor es letztendlich in einem Katalysator verbrannt wird. Eigentlich hätte es im Juli eine große Einweihungsfeier für die neue Halle im Industriegebiet in Otzenhausen geben sollen. Wie so viele musste auch diese Feier wegen Corona abgesagt werden.

Info Geschichte der pfm medical AG 1971 haben Jürgen Wolter und Peter Dahlhausen in Köln die „Plastik für die Medizin GmbH“ gegründet, die 1997 zur Aktiengesellschaft wurde. Im Saarland wurde 1978 die „Medizinische Produktionsgesellschaft Brachmann mbH“ (heute pfm medical mepro GmbH) gegründet, die Medizinprodukte entwickelt und produziert. 2005 folgte die pfm medical msg, die in Nonnweiler-Otzenhausen eine Sterilisationsanlage betreibt. Mepro und msg sind inzwischen 100-Prozent-Töchter des Kölner Familienunternehmens. Vorstandsvorsitzender der pfm medical AG ist Aurel Schoeller, Schwiegersohn des Firmengründers Jürgen Wolter.

Die Sterilisation von Medizinprodukten ist nicht das einzige Standbein der pfm medical AG in Nonnweiler. Eine weitere Tochter, die pfm medical mepro, entwickelt und stellt Medizinprodukte her, etwa Redon-Flaschen. Auch wenn der Name vielleicht nicht geläufig ist, so kennt sie doch wahrscheinlich jeder, der sich einmal einer größeren Operation unterziehen musste. Die Saug-Drainage-Flaschen sorgen dafür, dass Blut und Sekret besser abfließen können und Wunden schneller heilen. Mit rund zwei Millionen Stück im Jahr ist das Unternehmen nach eigenen Angaben einer der größten Anbieter hierzulande.

In einer der älteren Hallen wird gerade eine Maschine gewartet. An ihr kann Schmeer demonstrieren, wie die Flaschen entstehen: Ein etwa schirmgroßer Kunstoffschlauch wird von einem metallenen Werkzeug umschlossen. Es hat die bekannte Form der Drainagen-Flaschen. Mit heißer Luft wird der Schlauch aufgeblasen und gegen das Werkzeug gedrückt. Die Saugflasche hat laut Schmeer Wurzeln im Saarland – in der ehemaligen Saarbrücker Firma Sterimed. Aus dieser Firma, beziehungsweise von ehemaligen Mitarbeitern, seien viele andere Medizintechnik-Firmen im Saarland entstanden, sagt er. So sei auch 1978 die Medizinische Produktionsgesellschaft Brachmann, die heutige Mepro, gegründet worden. Zunächst noch in Tholey, später dann in Nonnweiler. Seit Anfang der 2000er Jahre gehört die Firma vollständig zur Kölner pfm Medical AG, die zuvor eine Mehrheitsbeteiligung hatte.

Eines der wichtigsten Produkte, die das Unternehmen herstellt, hält gleichzeitig die geringste Stück­zahl: Sogenannte Occlud Implantate, kleine Spiralen, die Löcher im Herzen schließen. Pfm hat sich dabei speziell auf die Behandlung von Defekten bei Kindern spezialisiert. Wenige 1000 dieser Implantate werden im Jahr produziert. „Das ist beruhigend zu wissen“, sagt Schmeer. Denn mehr Implantate würden auch mehr kranke Kinder bedeuten. Aufgrund der geringen Stückzahl werden sie von Hand gefertigt. Im sogenannten Reinraum müssen die Mitarbeiter spezielle Kleidung tragen. Ein Haarnetz ist Pflicht, in Zeiten von Corona darf auch der Mundschutz nicht fehlen. Hier werden auch Schlauchsysteme für Infusionen produziert. Sie kommen etwa bei der künstlichen Ernährung zum Einsatz – hauptsächlich in der medizinischen Verpflegung von Patienten zu Hause oder in Pflege- und Altenheimen.

Als Schmeer 2003 zum Unternehmen kam, waren dort nach seinen Angaben rund 60 Mitarbeiter beschäftigt. Inzwischen seien es 180 am Standort, und die Fläche habe sich fast verfünffacht, sagt Schmeer. Weltweit hat die Gruppe rund 600 Mitarbeiter.

Die Virus-Krise habe sich sehr unterschiedlich auf das Unternehmen ausgewirkt. Da alle planbaren Operationen abgesagt wurden, sei die Produktion an Standorten, die auf OP-Bedarf spezialisiert sind, bis fast auf null heruntergefahren. Da am saarländischen Standort aber eher Bedarf produziert wird, der weiterhin gebraucht werde, wie etwa Schlauchsysteme für künstliche Ernährung, sei es hier mehr oder weniger normal weitergegangen – mit Auflagen.

Mitarbeiter im Reinraum stecken von Hand Schlauchsysteme etwa für künstliche Ernährung zusammen. Foto: Oliver Dietze