Erfolgreiche Proteste : Neue Regeln für Taxis im Saarland

Vor zwei Jahren demonstrierten Vertreter des saarländischen Taxi-Gewerbes in Saarbrücken mit einer Mahnwache gegen damals geplante Gesetzesänderungen. Die Taxifahrer befürchteten, dass zu ihren Lasten der Markt für Fahrdienst-Vermittler geöffnet würde. So ist es aber nicht gekommen. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Die Proteste der Taxifahrer unter anderem in Saarbrücken haben sich offenbar gelohnt. Ab August gilt ein neues Gesetz, das der Konkurrenz durch Fahrdienst-Vermittler wie Uber nicht freie Hand lässt. Darüber hinaus gibt es einige Neuerungen.

Die Proteste, mit denen Taxifahrer aus der gesamten Republik in den vergangenen Jahren den Berliner Verkehr regelmäßig lahmlegten, haben sich für das Gewerbe zumindest teilweise gelohnt. Auch in Saarbrücken hatten Taxifahrer demonstriert. Die von der Branche befürchteten Wildwest-Methoden werden im Transportgewerbe nicht einkehren. Die Online-Vermittlungs-Plattformen für Fahrten, wie Uber oder Free Now, müssen sich künftig nach den Vorgaben des Personenbeförderungsgesetzes richten, dessen Novelle zum 1. August in Kraft tritt. „Für deren Fahrer gelten die gleichen Spielregeln wie für die Taxiunternehmer“, sagt Hartwig Schmidt, Geschäftsführer des Landesverbands Verkehrsgewerbe Saarland (LVS) und dort den Bereich Personenverkehr zuständig.

Wer keine Taxilizenz besitzt, sondern nur einen Mietwagen steuert, darf auch in Zukunft niemanden mitnehmen, der am Straßenrand auf eine Fahrgelegenheit wartet. Der Mietwagen-Chauffeur muss außerdem nach jeder Fahrt an seinen Ausgangs-Standort zurückkehren.

Info Unterschiede zwischen Taxis und Mietwagen-Fahrservice Die Unterschiede zwischen Taxi- und Mietwagen-Fahrern bleiben auch beim neuen Personenbeförderungsgesetzes weitgehend erhalten. Taxifahrer sind Teil des Öffentlichen Personennahverkehrs und haben daher eine Beförderungspflicht, die sie 24 Stunden sicherstellen müssen. Außerdem dürfen sie keinen Fahrgast ablehnen, auch wenn dieser nur wenige hundert Meter weit kutschiert werden will. Der Beförderungs-Tarif der Taxifahrer ist staatlich festgeschrieben. Ein geeichter Taxameter verhindert Manipulationen. Im Saarland gilt ein einheitlicher „Kraftdroschkentarif“, der unter anderem den Grund- und Kilometerpreis festlegt. Mietwagen-Unternehmer können sich hingegen ihre Fahrgäste aussuchen und auch die Preise nach Gutdünken festlegen.

Alle Frauen und Männer, die Fahrgäste befördern wollen, müssen künftig einen Lehrgang absolvieren, der Kleine Fachkunde heißt und die Ortskunde-Prüfung, die bisher vorgeschrieben war, ablöst. „Straßennamen auswendig lernen macht in Zeiten von Navigationsgeräten keinen Sinn mehr“, sagt der Saarbrücker Taxiunternehmer Steve Schneider. Auf der anderen Seite müssen sowohl Taxis als auch Mietwagen mit hochwertigen Navis ausgestattet sein, die eine Fahrt realistisch wiedergeben – das heißt mit Meldungen über Staus und gesperrte Straßen.

Was der Kleine-Fachkunde-Nachweis beinhaltet, ob er nach den Unterrichts-Stunden mit einer Prüfung oder einfach nur eine Teilnahme-Bestätigung ausgestellt wird, „weiß zurzeit noch niemand“, sagt der für das Taxigewerbe zuständige LVS-Vorsitzende Hans-Jörg Hartmann. Das Bundesverkehrsministerium habe diese Aufgabe an die Länder delegiert. Dass noch alles offen ist, bestätigt auch das saarländische Verkehrsministerium. „Der Inhalt des kleinen Fachkundenachweises steht noch nicht fest und wird auch nicht vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes konkret sein“, heißt es auf Anfrage. Und weiter: „Die Bundesländer haben sich darauf verständigt, ab dem 1. August die Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung für fünf Jahre zunächst ohne die Vorlage der neuen Kleinen Fachkunde zu erteilen, bis eine bundeseinheitliche Regelung vorliegt. Diese käme dann bei einer Verlängerung zum Tragen und würde geprüft.“ Bei diesem Fachkunde-Nachweis müssten die künftigen Fahrer zumindest über ihre grundlegenden Rechte und Pflichten belehrt werden, zum Beispiel, dass er den Gast auf dem kürzesten Weg zum Ziel bringen muss. Oder dass die Beförderungspflicht grundsätzlich auch für Haustiere gilt.

Von Vorteil ist für die Taxifahrer künftig auch, dass für bestimmte Wegstrecken Festpreise festgelegt werden können. „Das hilft uns zum Beispiel, wenn ein Hotel seinen Gästen einen Abhol- und Bringdienst vom Bahnhof oder Flughafen anbietet“, sagt Schmidt. „Mit einem Festpreis können die Hotels diese Dienstleistung besser kalkulieren und müssen nicht mehr jede Fahrt wegen unterschiedlicher Endpreise einzeln abrechnen.“ Auch ein Preiskorridor mit Mindest- und Höchstpreisen ist möglich. Unternehmen mit mehr als 20 Fahrzeugen müssen zudem fünf Prozent an barrierefreien Fahrzeugen anbieten. „Bei einer älter werdenden Gesellschaft macht diese Bestimmung Sinn“, meint Verbandschef Hartmann.

Das Gesetz regelt auch Bereiche der Personenbeförderung neu, bei dem sowohl Taxiunternehmen als auch Busbetriebe, die im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) tätig sind, aktiv werden können. Das kann innerhalb des ÖPNV passieren oder ihn ergänzen. Bisher hieß das Ganze Anruf-Sammel-Taxi. In beiden Fällen kann ein Taxi oder Kleinbus losgeschickt werden, „wenn verschiedene Fahrtwünsche an einer Strecke gebündelt werden“, sagt Schmidt. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn der Bus am späten Abend die letzten Haltestellen einer Linie nicht mehr anfährt, sondern dies einem Taxiunternehmen überlässt.

Wie das unter den Bedingungen des neuen Gesetzes in der Praxis läuft, ist noch offen. Hier haben die Genehmigungsbehörden das letzte Wort. Im Saarland gibt es davon neun: die fünf Landkreise, der Regionalverband Saarbrücken, die Städte Völklingen und St. Ingbert sowie das Wirtschaftsministerium. Bislang sind sich Taxiunternehmen und Busbetriebe in Sachen Sammeltaxi nicht in die Quere gekommen. „Das läuft ganz gut“, sagt Unternehmer Schneider. „Wir werden eine Lösung finden“, meint auch Achim Jesel, Geschäftsstellenleiter des Zweckverbands Personennahverkehr Saarland (ZPS), der den ÖPNV koordiniert.