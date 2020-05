Kostenpflichtiger Inhalt: Umstrittener Tagebau in Kolumbien

Saarbrücken Im Saarland werde Kohle verbrannt, deren Abbau Mensch und Umwelt in den Herkunftsländern schade, so der Vorwurf. Die Betreiber sehen das anders.

Die Linksfraktion im saarländischen Landtag fordert einen Import-Stopp für „Blut-Kohle“ – also Kohle, bei deren Gewinnung es zu gravierenden Umweltbelastungen und Menschenrechtsverletzungen kommt. Die Linke sieht die Landesregierung in der Pflicht, gegen diese Praxis geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die verweist jedoch an die Bundesregierung.