Mehr Zusatzversicherungen : Saarbrücker Krankenversicherung UKV wächst auch in Corona-Zeiten weiter

Die Union-Krankenversicherung in Saarbrücken von oben. Foto: Axel Häsler

Saarbrücken Die bundesweit tätige private Krankenversicherung UKV ist auf Wachstumskurs. Vorstandschef Andreas Kolb fordert, die Finanzierung der Krankenversorgung zu reformieren.

Von Lothar Warscheid

Die Corona-Pandemie hat bei der in Saarbrücken beheimateten privaten Krankenversicherung UKV und auch in der gesamten Branche keine Kostenexplosion ausgelöst. „Wir sind bisher mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagt UKV-Vorstandschef Andreas Kolb. Die Mehrkosten der stationären Corona-Behandlung von Patienten seien teilweise kompensiert worden, weil nicht notwendige Operationen verschoben wurden. Rund 1,1 Milliarden Euro Zusatzkosten seien den privaten Krankenversicherungen in Deutschland dennoch entstanden, unter anderem durch die Beteiligung am Gesundheitsfonds und am Krankenhaus-Rettungsschirm sowie durch Hygienepauschalen. Damit sollten die hygienischen Mehraufwendungen in den Praxen kompensiert werden, zu denen die Ärzte und ihre Mitarbeiter wegen Corona verpflichtet wurden. „Diese Pauschale haben nur die privaten Kassen bezahlt“, erinnert UKV-Vorstandsmitglied Isabella Martorell Naßl.

In der Kranken- und Pflegeversicherung sieht der UKV-Vorstand Reformbedarf, weil sich die Alterung der Gesellschaft immer stärker in den Leistungen und Kosten niederschlägt. Kolb schlägt ein drei Säulen-Modell vor, „das für mehr Generationengerechtigkeit sorgt“. Die erste Säule umfasst eine Grundversorgung, die von den gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen abgesichert wird. Die zweite Säule soll die Eigenvorsorge der Versicherten stärken und ein Leistungspaket absichern, das auf die persönliche Situation des Einzelnen zugeschnitten ist. Die Kosten dieser medizinischen Leistungen sollten bei der Steuer angerechnet werden können. Säule drei soll sicherstellen, dass jüngere Leute zusätzlich über eine betriebliche Krankenversicherung abgesichert werden.

Andreas Kolb, Vorstandsvorsitzender der Union Krankenverischerung (UKV) in Saarbrücken Foto: UKV

Info Die Versicherungskammer Bayern im Saarland Der Münchner Versicherungskonzern Versicherungskammer Bayern (VKB) beschäftigt im Saarland mehr als 1270 Frauen und Männer. Sie arbeiten bei der UKV, der Union Reiseversicherung und bei den Saarland-Versicherungen (Feuer und Leben). Während der Corona-Pandemie sind etwa 90 Prozent von ihnen im Homeoffice tätig. Das mobile Arbeiten werde in künftige Konzepte übertragen, „was auch neue Anforderungen an die Gestaltung der Arbeitsflächen in den Dienstgebäuden und damit an unsere Gebäude-Infrastruktur insgesamt stellt“, sagt UKV-Chef Andreas Kolb, der auch dem VKB-Vorstand angehört. Entscheidungen über Konzepte seien „final noch nicht getroffen“. Bei den Mitarbeitern hält sich das Gerücht, dass der Standort der Saarland-Versicherungen in der Mainzer Straße aufgegeben wird und sie in die UKV-Gebäude im Saarbrücker Osten umziehen.

Im Medizinbetrieb sieht der UKV-Vorstand erhebliches Einsparpotenzial, wenn die Digitalisierung konsequent umgesetzt wird. „Die elektronische Patientenakte (ePA) muss endlich kommen und in die Kundenakte der Versicherten integriert werden“, fordert Kolb. Mit ihr könnten teure Doppeluntersuchungen, die heute noch an der Tagesordnung seien, vermieden werden. Die Praxen könnten die medizinischen Leistungen besser zwischen den ambulanten Facharzt-Disziplinen abstimmen und die Krankenhäuser mit einbeziehen, wenn ein stationärer Aufenthalt notwendig wird. Die Übersicht über die eingenommenen Arzneimittel verhindere zudem gefährliche Nebenwirkungs-Kollisionen. Bei der Kundenakte können Versicherte auch eigene Dokumente hochladen – wie zum Beispiel Tagebücher über Blutzuckermessungen oder ihre Impfunterlagen. Auch die Online-Krankschreibung via Video-Chat oder ganz ohne Arztbesuch und das E-Rezept, bei dem ärztliche Verordnungen elektronisch übermittelt werden, sei ein wichtiger Beitrag, die Mitarbeiter in den Arztpraxen von zeitraubender Routine zu befreien. Die elektronische Patientenakte kann seit Beginn dieses Jahres eingeführt werden, das Erstellen eines E-Rezepts ist ab 2022 möglich.

Bei den Krankenversicherungen ist die UKV weiter auf Wachstumskurs. Die Zahl der Vollversicherungen ist im vergangenen Jahr um 2,2 Prozent auf mehr als 400 000 zurückgegangen. Die Zusatzversicherungen wie zum Beispiel für Zahnbehandlungen, Heilpraktiker-Leistungen oder Krankentagegeld stiegen um 2,8 Prozent auf rund 2,41 Millionen. Unterm Strich verbuchte die UKV ein Gesamtwachstum von 1,7 Prozent. Das Marktgebiet der UKV umfasst ganz Deutschland – außer Bayern und die Pfalz. Dort ist die UKV-Schwestergesellschaft Bayerische Beamtenkrankenkasse (BK) tätig. UKV und BK sowie die ebenfalls in Saarbrücken ansässige Union Reiseversicherung sind unter der Consal Beteiligungsgesellschaft zusammengefasst, die eine Tochter der Versicherungskammer Bayern (VKB) ist. Knapp 84 Prozent der Anteile an der VKB halten die Sparkassen in Bayern, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der Rest liegt in Händen der Sparkassenverbände dieser drei Bundesländer. Der Saar-Verband ist mit 0,28 Prozent beteiligt.