Dillingen Die Dillinger Hütte investiert 6,5 Millionen Euro in ein neues Ausbildungszentrum. Am Mittwoch wurde offiziell mit dem Bau begonnen.

Reimund Mansion hat sich seinen Beruf damals nicht selbst ausgesucht. Er hat die Aufnahmeprüfung absolviert – wie schon sein Vater und sein Großvater vor ihm und drei Monate lang bei Dillinger das Grundwissen erlernt. Dann habe der Betrieb ihm gesagt, in welchem Bereich er seine Ausbildung machen dürfe. Für Mansion kein Problem. Er habe noch immer Freude an der Reparatur von Elektromotoren, sagt er. Für die heutige Generation aber kaum mehr vorstellbar. „Die Auszubildenden wollen Freiräume. Sie wollen nicht, dass man ihnen sagt, ‚Du musst das so oder so machen‘“, sagt Cornelis Wendler, Leiter für Bildung und Personalentwicklung. „Sie wollen es selbst ausprobieren.“

Schwerpunkte im neuen Zentrum werden laut Wendler Ausbildungsinhalte der Industrie 4.0. sein. Digitalisierung beeinflusst längst die Ausbildung. Etwa beim Schweißen lernen. Statt der Schweißerbrille ziehen die Lehrlinge bei Dillinger seit einigen Jahren eine sogenannte Augmented-Reality-Brille an. Sie lässt das Werkstück aus Kunststoff, das sie vor sich haben, aussehen wie Metall. So können sie schweißen üben, ohne sich die Finger zu verbrennen. Andere Projekte dieser Art steckten aber noch in den Kinderschuhen, sagt Wendler, es seien eher Prototyp-Projekte, noch nicht die Norm. Zu testen, was es tatsächlich in den Arbeitsalltag im Werk schaffen könnte, dafür soll das neue Zentrum auch eine Plattform bieten. Schließlich müsse man in der Ausbildung den Betrieben voraus sein. „Wenn die Auszubildenden fertig gelernt haben, müssen sie auf dem neusten Stand der Technik sein“, sagt Wendler. Außerdem spiele Vernetzung eine immer größere Rolle. Da passt es nicht schlecht, dass die einzelnen Bereiche, die auf dem Gelände in Dillingen bislang in verschiedenen Gebäuden untergebracht sind, bald unter einem Dach zusammenkommen. Dann wären auch berufsübergreifende Projekte besser umzusetzen, sagt Wendler.