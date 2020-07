Experten geben Tipps : Das Home-Office und seine Tücken

Info

Wenn Schüler, aber auch Studenten coronabedingt nicht in die Schule oder an die Universität gehen können, und zu Hause Unterricht haben, sind sie nicht gesetzlich unfallversichert. Darauf weist Thomas Meiser, Geschäftsführer der Unfallkasse Saarland, hin, bei der alle saarländischen Schüler und die Studenten an den Saar-Hochschulen gesetzlich unfallversichert sind. Der Versicherungsschutz greift nur in der Schule. Auch die direkten Wege von und zur Schule sowie die Teilnahme an schulischen Veranstaltungen wie beispielsweise Ausflüge sind versichert. „Diese gesetzliche Lücke muss angesichts von Corona unbedingt geschlossen werden“, fordert Meiser. „Man kann nicht Home-Office und den Hausunterricht unterschiedlich behandeln, auch wenn nach den Ferien der reguläre Schulbetrieb wieder losgehen soll.“