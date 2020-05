Kostenpflichtiger Inhalt: Hi-Fi-Lautsprecher aus Blieskastel : Auf der Jagd nach dem perfekten Ton

Seit seiner Kindheit schraubt Maschinenbau-Ingenieur Stanislav Malikov an Lautsprechern. Dieses Hobby hat er zum Beruf gemacht Foto: Engel

Blieskastel Mit seiner Firma Bliesma Audio entwickelt und vertreibt ein Blieskasteler Tüftler Lautsprecher für Klang-Puristen.

Von Lothar Warscheid

Er war immer auf der Suche nach dem ultimativen Sound. Schon in jungen Jahren schraubte Stanislav Malikov an Lautsprechern und Boxen herum, weil er nie mit dem zufrieden war, was er an Musik oder Filmgeräuschen zu hören bekam. Damals war es sein Hobby. Heute glaubt er, dem perfekten Ton ziemlich nahe gekommen zu sein – und zwar mit seinem ersten selbst entwickelten Lautsprecher. Seit zwei Jahren konzentriert sich der 40-Jährige auf sein eigenes Klangwunder, das er im Untergeschoss seines Hauses in Blieskastel zusammenbaut. Seinen ersten Lautsprecher, der auf hohe Töne ausgelegt ist, hat Malikov inzwischen am Start. Im vergangenen Jahr hat er mehr als 300 Stück über seine Firma Bliesma Audio verkauft. Er erwartet weiteres Wachstum.

Sein Bastel- und Tüftel-Hobby aus Kinder- und Jugendtagen hat den Maschinenbau-Ingenieur, der aus der ukrainischen Stadt Lugansk stammt, nie ganz losgelassen. So lag es nahe, das Arbeiten an und mit Lautsprechern zum Beruf zu machen. Gelernt und gearbeitet hat Malikov bei Firmen, die zu den besten ihrer Branche zählen. Am Anfang war es der israelische Lautsprecher-Hersteller Morel, der sich seit mehr als 45 Jahren dem Ethos verschrieben hat, „die Grenze zwischen Zuhörer und Künstler aufzuheben“. Nach der Zeit bei Morel suchte er eine neue Herausforderung und fand sie bei der Bexbacher Firma Thiel & Partner, deren Lautsprecher in der Branche ebenfalls einen exzellenten Ruf genießen. Dort arbeitete er seit 2010 als Produktionsingenieur, bevor er Anfang 2018 den Sprung in die berufliche Selbstständigkeit wagte.

Malikov wollte mehr. Er ist davon überzeugt, dass sein Lautsprecher „weltweit zum Besten gehört, was im Highend-Bereich zu bekommen ist“. Ein Klang so rein wie das Original, mit Höhen, die das menschliche Ohr nicht mehr wahrnehmen kann, die dennoch im Raum mitschwingen – das ist etwas für akustische Feinschmecker. Klang-Puristen auf der ganzen Welt sind bereit, für diesen perfekten Hörgenuss viel Geld auszugeben.

Doch was ist das Besondere an seinem Hochton-Lautsprecher? Die Komponenten kauft er sich weltweit zusammen. „Das Geheimnis ist das Gewusst wie“, sagt er. Zunächst ist das die Form der Klang-Membran, die halbrund ist, was ihn als sogenannten Kalotten-Lautsprecher charakterisiert. Die Branche bescheinigt diesem Membran-Typ, „dass der Sound besser abstrahlt“. Die Kalotten von Malikovs Lautsprechern sind zudem aus edlem Material. Er verwendet wahlweise Aluminium, Beryllium oder künstlich hergestellte Diamanten, die mithilfe eines Plasma-Reaktors die gewünschte halbrunde Form erhalten. Außerdem ist seine Kalotte größer, aber auch leichter als die der Konkurrenz. Das hat den Vorteil, dass der Lautsprecher, der eigentlich auf hohe Töne ausgelegt ist, auch tiefere Klänge präzise wiedergeben kann. „In einem Soundsystem mit mehreren Lautsprechern kann man sich dadurch den für die Mitteltöne sparen“, erläutert Malikov den Vorteil. Das geringere Gewicht der Kalotte und der Schwingspule sorgen außerdem dafür, „dass die Verzerrung minimiert wird und der Klang in voller Reinheit ertönt“. Er stellt seine Lautsprecher mithilfe eines selbst entwickelten Fertigungs-Roboters her. „Dadurch ist beim Zusammenbau der Komponenten höchstmögliche Präzision gesichert.“