f-tronic hat große Pläne Nahe dem Flughafen Saarbrücken werden 40 Millionen investiert

Der Saarbrücker Elektrotechnik-Hersteller f-tronic will in eine neue Fabrik nördlich des Saarbrücker Flughafens rund 40 Millionen Euro investieren. „Wir wollen im kommenden Jahr mit dem Bau beginnen“, sagt Geschäftsführer Marvin Brück. „Unser Unternehmen muss wachsen, um die zusätzliche Nachfrage, die wir erwarten, bedienen zu können.“ Schon 1995 hat f-tronic in Saarbrücken-Ensheim die erste Halle bezogen, heute sind Fertigung und Verwaltung in sieben Gebäuden unterbracht. Auch wenn das neue Werk steht, „werden wir sie noch alle brauchen“, sagt Brück.