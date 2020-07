Besuch bei Landungsinnungsmeister Hans Jörg Kleinbauer : Saar-Bäckereien zwischen Hoffen und Bangen

Landesinnungsmeister Hans Jörg Kleinbauer in seiner Filiale in Dudweiler vor einem prallgefüllten Regal mit Brötchen, Brot und Brezeln. Seit dem 11. Mai dürfen die Bäckereien im Saarland wieder ihre Sitzbereiche öffnen. Foto: Iris Maria Maurer

Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen finanziell hart erwischt. Doch wie sieht es eigentlich in den Bäckereien im Saarland aus? Ein Besuch bei Hans Jörg Kleinbauer in seiner Backstube in Dudweiler.

SAARBRÜCKEN. Hans Jörg Kleinbauer ist ein Mann, der antwortet, ohne dass er eine Frage gestellt bekommt. Er redet schnell. So, als befände er sich im Wettlauf gegen die Zeit. Nach all den Fragen, die die Corona-Krise aufgeworfen hat, braucht es nun eben Antworten, schnelle noch dazu. Kleinbauer, Landesinnungsmeister der saarländischen Bäcker, will sie liefern. Heute. Er gebe sein Bestes, sagt er. Und lacht.

Ein symboliches Lachen. Denn Kleinbauer, graumeliertes Haar, Bärtchen, ist gut drauf: Seit dem 11. Mai dürfen Bäckereien ihre Sitzbereiche wieder öffnen. Das freue ihn natürlich, sagt Kleinbauer. Aber nicht nur ihn: Auch die Kunden, die an den Holztischen sitzen, wirken glück­lich. Sind glücklich. Viele Stammgäste sind darunter. „Sie haben uns, wir haben sie vermisst“, sagt Kleinbauer. Erneut lacht er.

Die Zeit sei hart gewesen, sagt er. Die Bäckereien im Saarland mussten zwar nicht schließen – anders als zum Beispiel Kneipen, Bars, Restaurants oder Kinos. Doch nur, weil es bei ihm besser gelaufen sei als bei anderen, sei hier nicht gleich alles gut. Im Gegenteil. „Ein Drittel der Umsätze sind bei uns verlorengegangen“, sagt Kleinbauer, der neben Dudweiler auch in St. Ingbert und Scheidt jeweils eine Filialen betreibt. Ob es jede Bäckerei im Saarland so hart getroffen habe, wisse er aber nicht.

Was jedoch klar ist: Alle Bäckereien hat es laut Kleinbauer „brutal erwischt“. Die Gründe dafür? Vielfältig. Über viele Wochen fielen Beerdigungen und Familienfeste weg. Ebenso das Café-Geschäft. Bäckereien, die Kindertagesstätten, Universitäten und Schulen beliefern, hätten weiterhin hart zu kämpfen Als „Optimist“ hofft der Innungsmeister noch darauf, dass nach den Sommerferien auch wirklich alle Schulen, Unis und Kitas im Saarland wieder öffnen dürfen. Laut Kleinbauer ist das für viele Bäckereien überlebenswichtig.

Ansonsten, ist er sich sicher, drohen Insolvenzen. Die bislang auch deshalb ausgeblieben seien, weil die Unternehmen nicht wie üblich spätestens drei Wochen nach Eintritt der Finanznöte hätten Insolvenz beantragen müssen. Die Bundesregierung hat die Antragspflicht bis 30. September ausgesetzt. Per Verordnung kann sie dies sogar bis zum 31. März 2021 verlängern. Deshalb werden „die genauen Zahlen vielleicht im Herbst absehbar sein, vorher nicht“, sagt die Geschäftsführerin des Bäckerinnungsverbandes Saarland, Sabine Hensler.

Dennoch: Einige Bäckereien hätten vielleicht bereits jetzt resigniert, glaubt Kleinbauer. Trotz der eingeräumten Fristverlängerung. Wegen zu hoher Kosten. Wegen ausbleibender Kunden. Dass es dazu nicht kam, liege an drei Modellen: dem Kurzarbeitergeld, der Möglichkeit der Stundung und den Direkthilfen.

„Die Kurzarbeit hat auf jeden Fall vor Kündigungen geschützt“, stellt der Innungsmeister klar. Er überlegt kurz. Dann fügt er hinzu: „Hätte es das Kurzarbeitergeld nicht gegeben, hätte ich Mitarbeiter entlassen.“ Ein Umstand, der fatal gewesen wäre: „Wir brauchen das Personal.“ Laut der Bundesagentur für Arbeit haben bislang 78 Bäckereien im Saarland Kurzarbeit angemeldet. 1200 Arbeitnehmer seien davon betroffen. Bei Kleinbauer arbeiteten aktuell etwa 20 Prozent seiner Servicekräfte in Kurzarbeit. Produktionskräfte seien nicht betroffen, sagt er: „Der Ablauf ändert sich ja nicht.“

Die Stundung, zum Beispiel der Mietkosten, erachtet der Bäckermeister als weniger zielführend. Sie könne zwar kurzfristig Engpässe überbrücken helfen – doch langfristig sei sie eher problematisch, da sie Betriebe nur vorübergehend entlaste. Nach Ansicht von Kleinbauer sorgt das für ein Gefühl der Sicherheit – obwohl zumindest Vorsicht angebracht wäre: „Man denkt, man ist im Plus, jedoch sind das ja Kredite, die man zurückzahlen muss“, sagt Kleinbauer. Frei nach dem Motto: Aus dem Auge – aus dem Sinn. Weshalb er die Möglichkeit der Stundung auch nicht genutzt habe. Die Direkthilfen wie Sofort-Kredite sieht Kleinbauer sozusagen als wichtige Erste-Hilfe-Maßnahmen an. Doch langfristig nützen diese wenig, da das Geld schnell verpuffe.

Anders als andere Branchen „sind die Bäckereien also mit zwei blauen Augen und einer blutigen Nase aus der Krise gekommen“, sagt der Innungsmeister. Zumindest nach aktuellem Stand. Ob einzelne Betriebe, um im Sprachbild zu bleiben, doch noch einen K.O-Schlag in Form einer Insolvenz erleben, sei erst Ende des Jahres klar. „Vieles entscheidet sich am 31. Dezember.“