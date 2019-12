Saarbrücken Alle Mitarbeiter der früheren Halberg Guss bekommen Kündigungen. Doch die Verhandlungen zur Rettung der Gießerei laufen weiter.

So kurz vor Weihnachten solch eine Nachricht – „das ist schon schlimm“, sagt einer der Betroffenen. Christian heißt er, seinen vollen Namen mag er nicht nennen. Seit 31 Jahren arbeitet er in der Brebacher Motorblockgießerei. Und jetzt soll alles vorbei sein? „Aus heutiger Sicht muss ich von einer Betriebsschließung ausgehen“, teilt Abel mit. Vor einigen Wochen hatte er noch gesagt, dass er nicht die Absicht habe, „die Gusswerke abzuschließen“. Vielleicht kann er diesen traurigen Schritt aber doch noch vermeiden. Auf der Betriebsversammlung hat er offenbar auch darüber gesprochen, dass die Verhandlungen über eine Fortführung nicht abgebrochen sind. Im Gegenteil. Sie „laufen auf allen Ebenen rund um die Uhr auf Hochtouren“, so Abel. „Hoffnung soll man immer noch haben“, sagt Mitarbeiter Christian – klingt aber gar nicht hoffnungsvoll.

Offenbar steht die Ferraro Group zu dieser Zusage. „Die Verhandlungen laufen auf Hochtouren“, heißt es auch dort. Über den Stand der Gespräche sei aber Stillschweigen vereinbart, sagt ein Firmensprecher. Die Idee ist, den Betrieb mit einer Rumpfmannschaft von rund 400 Mitarbeitern weiterzuführen. Damit der Kaufvertrag zustande kommt, brauchen die Gusswerke verlässliche Zusagen der verbliebenen Kunden über langfristige Aufträge. Genau darum drehen sich alle Verhandlungen. Nur gilt jetzt eine Frist. Noch bis Ende März bleibt Zeit. So lange können der Insolvenzverwalter, der bereitstehende Investor und der Wirtschaftsstaatssekretär um die Kunden werben. Abel sieht sich auf „Bittsteller-Tour“ bei den Kunden. So formulierte er es vor zwei Wochen. Es liefen auch Anfragen bei den früheren Großauftraggebern VW und Daimler, und auch bei GM wird angeblich angeklopft, noch einmal zurückzukommen. „Wir brauchen jede Tonne“, sagt der IG-Metall-Bevollmächtigte Selzer. Aufträge für mehr als 30 000 Tonnen Gussteile im Jahr sollten es schon sein, hieß es Ende November.

Die 400 Mitarbeiter, die noch zur Schicht kommen, aber ihre Kündigungen in Kürze erhalten sollen, können gute Nachrichten gebrauchen. Seit langem kämpft das Unternehmen ums Überleben. Vor zehn Jahren war die Gießerei schon einmal in der Insolvenz. Dann schien es dauerhaft aufwärts zu gehen. Kurz nach dem Einstieg der Prevent-Gruppe Anfang 2018 begann die große Krise und eine immer weiter eskalierende Auseinandersetzung zwischen Belegschaft und Geschäftsführung. Die Arbeitnehmer warfen Prevent vor, mit überzogenen Preisen Kunden zu vergraulen. Ende 2018 keimte große Hoffnung auf, als One Square Advisors die Geschäfte übernahmen. Sie wollten die Großkunden VW, GM und Deutz für ein gemeinsam finanziertes Sanierungskonzept gewinnen. Das Vorhaben scheiterte. Im September meldete die Geschäftsführung Insolvenz an. Zwei Monate zuvor hatte sie 200 Mitarbeiter dazu gedrängt, das Unternehmen zu verlassen. Die versprochenen Abfindungen wurden nie gezahlt. Der Einstieg der saarländischen Ferraro Group ist offenbar die letzte Chance für die Gusswerke. Bleiben die Zusagen der Kunden aus, wird spätestens Ende März die Geschichte der Brebacher Gießerei enden – nach mehr als 260 Jahren.