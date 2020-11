Kostenpflichtiger Inhalt: Umbau erforderlich : Der Sinn-Nachfolger darf höher werden

Das ehemalige Sinn-Leffers-Gebäude in der Kaiserstraße soll nach dem geplanten Umbau eine fünfte als Staffelgeschoss vorgesehene Etage bekommen. Foto: Jörg Martin

St. Ingbert Beim geplanten Umbau des Gebäudes in der St. Ingbeterter Untetrstadt sind eine fünfte Etage und ein Flachdach vorgesehen. Beides weicht von den bisherigen Vorschriften in diesem Bereich ab. Der zuständige Ausschuss gab dennoch sein Okay zu den Änderungen.