Trotz Resolution im Ortsrat : Regionalbahn 70 hält immer noch nicht in Rohrbach

Auch im neuen, seit Dezember 2020 gültigen, Fahrplan hält die Regionalbahn RB 70 nicht in Rohrbach. Und das, obwohl der Ortsrat Rohrbach bereits vor einem Jahr eine Resolution deswegen verabschiedet hat. Foto: Jörg Martin

Rohrbach Ortsvorsteher Weber kritisiert, dass Zugreisende mit Handicap in Homburg umsteigen müssen, obwohl der Zug am Bahnhof des St. Ingberter Stadtteils vorbeifährt.

Bei der Deutschen Bahn AG dauert manches oft etwas länger, sagt man landläufig. Diese Erfahrung scheint nun wohl auch der Rohrbacher Ortsrat machen zu müssen. Er hatte Anfang 2020 eine Resolution verabschiedet. Dabei richtete sich das Gremium an die Abteilung D im saarländischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr. Hintergrund ist die Regionalbahn 70, kurz RB 70. Sie fährt von der saarländischen Landeshauptstadt nach Kaiserslautern. An sich eine gute Sache. Man könnte davon ausgehen, dass der Zug auch den Bahnhof von Rohrbach ansteuert, da das Einzugsgebiet nicht gerade das kleinste ist und der Halt für Pendler, in beide Richtungen, eine große Bedeutung darstellt. Soweit die Theorie. In der Praxis ist dies nicht der Fall: Der Zug steuert Rohrbach zwar an, fährt auch durch, hält aber nicht.

Ein Grund, weshalb sich Ortsvorsteher Roland Weber vor einem Jahr mit der Resolution des Kommunalparlaments an Astrid Klug im Verkehrsministerium wandte. Die Landesregierung ist sogenannter Aufgabenträger für den Schienenpersonenverkehr. Der Wunsch der Rohrbacher: Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020 soll der Zug wieder regelmäßig in Rohrbach halten und damit alle halbe Stunde eine Anbindung an die Kreisstadt in Homburg herstellen. Daraus wurde nichts. Jens Lieb vom Zweckverband Personennahverkehr Saarland (ZPS) wandte sich im Auftrag des Ministeriums per eMail an Thomas Diederichs von der Verkehrsabteilung der Stadt St. Ingbert. Die Stellungnahme fand so den Weg zum Rohrbacher Ortsrat.

Lieb, Leiter der Abteilung Schienenverkehr beim ZPS, teilte mit, dass man es bedauere, dass ein regelmäßiger Halt nicht möglich sei. „Es ist immer unser Ziel, dass die im Saarland eingesetzten Regionalbahnen auch alle Halte an den Strecken berücksichtigen. Aber leider ist dies aus übergeordneten Gründen, die wir nur begrenzt beeinflussen können, nicht immer möglich“, schreibt Lieb. Die Linie habe zwar Fixpunkte in den Hauptbahnhöfen von Saarbrücken, Homburg und Kaiserslautern. Hier würden Anschlüsse zu anderen Linien und Wendezeiten eine „wichtige Rolle“ spielen, heißt es weiter in der Antwort an die Rohrbacher. „Ein zusätzlicher Halt im Bahnhof Rohrbach (Saar) würde die Fahrzeit zwischen Saarbrücken und Homburg um ein bis zwei Minuten verlängern, so, dass die angesprochenen Fixpunkte nicht mehr erreicht werden könnten“, erklärt der Abteilungsleiter.