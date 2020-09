Mehr Platz für Kinder : Richtfest für einen neuen Kita-Gruppenraum in Oberwürzbach

Zimmermann Sebastian Pohl (links) wünschte mit seinem Richtspruch dem neuen Gebäude eine gute Zukunft. Oberbürgermeister Ulli Meyer assistierte ihm dabei. Foto: Peter Gaschott

Oberwürzbach Schön sieht er aus, der Kindergarten in Oberwürzbach. Gleich neben der Dorfmitte am Bach – einem Vorzeigeprojekt des Ortsrates – haben die Oberwürzbacher Kinder ihren Platz in der Dorfmitte. Und es können noch mehr werden.

Zu einem neuen Gruppenraum wurden die Vorarbeiten geleistet, das Richtfest wurde gefeiert. Wobei sich der neue Gruppenraum elegant versteckt. Vom Parkplatz vor der Oberwürzbachhalle fällt er nicht auf. Die Erweiterung geht in den rückwärtigen Bereich des Gebäudes.

Es ist der dritte Gruppenraum, der nun errichtet wird. In Holzständerbauweise wird er gebaut. Dabei lehnt er sich stilistisch an die vorhandene Bausubstanz an. Der Anbau hat einen umbauten Raum von 562 Kubikmetern und eine Nutzfläche von 103 Quadratmetern. 25 Kinder werden hier künftig herumtoben können. Der Oberwürzbacher Kindergarten wächst damit auf insgesamt 75 Kindergartenplätze, davon 50 Ganztagesplätze und elf Krippenplätze.

Der Neubau kostet gut eine halbe Million Euro. Mit im Boot bei der Finanzierung sind allerdings das Bildungsministerium mit rund 208 000 Euro und der Saarpfalz-Kreis mit 156 000 Euro. An der Stadt bleibt damit ein Eigenanteil von 165 000 Euro hängen.

Richtig schnell ging es mit den Bauarbeiten voran. Vor Beginn der diesjährigen Sommerferien wurden die Erd- und Betonarbeiten gemacht. Noch während der Beton trocknete wurden die Holzrahmenelemente vorgefertigt. Anfang September wurden sie angeliefert und aufgestellt. An nur einem Tag Montagezeit wuchsen die Wände zum neuen Gruppenraum. Die Konstruktion des Flachdachs schloss sich an, dazu gehört auch die Schalung des Dachs. Die Montage der Fassadenelemente und der Fenster steht unmittelbar bevor. Dann kann der Innenausbau folgen. Die ersten Kinder werden Ende Februar des kommenden Jahres den Neubau in Betrieb nehmen.

Als Zimmermann Sebastian Pohl nun den Richtspruch vornahm, war die Freude bei allen Beteiligten groß. Über die schnelle, reibungslose Abwicklung. Über die schon absehbare Eröffnung. Die Kinder sangen den Gästen ein kleines Lied, und sie erzählten, wie sie während der Bauarbeiten immer mal wieder den Arbeitern zugeschaut haben. Lydia Schaar, Oberwürzbachs Ortsvorsteherin, war begeistert, wie reibungslos das Projekt im laufenden Kindergartenbetrieb vonstattenging. Oberbürgermeister Ulli Meyer kündigte an, dass nicht allein in Oberwürzbach in die Zukunft der Kinder investiert werde. In allen Stadtteilen stehen Erweiterungen oder Neubauten auf der Agenda.