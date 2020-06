Juz St. Ingbert nach Corona-Pause wieder offen : Eine Wiedereröffnung mit Hindernissen

St. Ingbert Nach einer längeren Zwangspause hat das Juz St. Ingbert wieder offen. Die aktuellen Corona-Beschränkungen machen einen Normalbetrieb allerdings unmöglich.

Drumm ist seit Beginn des Jahres der Ansprechpartner des Dachverbandes der selbstverwalteten Jugendzentren (Juz-United) für den Saarpfalz-Kreis, seit fünf Jahren ist er insgesamt schon beim Verband. Über zwei Monate ist es jetzt her, dass das Juz schließen musste. Die Erleichterung über die Öffnung hält sich bei Drumm und den anderen Helfern noch in Grenzen: „Wir sind nicht glücklich mit der aktuellen Lage“, sagt Chiara Meisenheimer, eine der ehrenamtlichen Helferinnen. „Von den wenigen Kindern, die bis jetzt da waren, haben sich alle gefreut, aber man verhält sich jetzt einfach angespannter“, fügt Ida Merz, ebenfalls ehrenamtlich tätig, hinzu.

Grund sind die Auflagen unter denen das Juz wieder öffnen durfte. Mindestabstand, Hände waschen, Personaldaten niederschreiben - alles kein Problem. Aber: „Am härtesten trifft uns die Regel, dass maximal eine Person pro zehn Quadratmeter hier sein darf“, erklärt Drumm. Für das Juz heißt das im Endeffekt, dass sich in jedem Raum nur sechs Personen aufhalten dürfen. In manchen kleinen Jugendzentren im Saarland lässt die Regelung nicht einmal zu, dass sich der Vorstand treffen kann.

Im Juz St. Ingbert stellte die Regelung Leon Atay, der gerade seinen Bundesfreiwilligendienst über den Paritätischen ableistet, schon am ersten Tag der Öffnung vor Probleme: „Als ich aufgemacht habe, standen da 20 Kinder mit Skateboard. Die hätte ich gar nicht reinlassen können.“ Eine schwierige Situation für die Helfer. Drumm: „Sollen wir jetzt in so einem Fall sechs Kinder auswählen, die reindürfen und die anderen wegschicken?“ Am Montag der Öffnung gingen die 20 Kinder alle wieder. Zwangloses Zusammensein wäre aber auch mit der richtigen Personenanzahl gar nicht möglich. Kreuze markieren die Positionen auf den Sofas, auf denen man nicht sitzen darf, um Abstand zu gewährleisten. „Brav auf den ausgewiesenen Plätzen sitzen und Abstand halten ist nicht normal für Jugendliche“, so Drumm.