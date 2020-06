St. Ingbert/Rohrbach Vertreter des Kreises stellten dem Corona-Ausschuss des Stadtrates die Pläne für Bauarbeiten an der Gemeinschaftsschule Rohrbach vor.

Schon seit Jahren wird über den Abriss des Bades und der Turnhalle diskutiert. Im Sommer sollen beide jetzt verschwinden. Danach will der Saarpfalz-Kreis auf dem Gelände ein neues Schulgebäude und eine Sporthalle errichten. In der jüngsten Sitzung des St. Ingberter Corona-Sonderausschusses in der Stadthalle informierten Jürgen Leroux, Fachbereichsleiter Immobilienmanagement des Saarpfalz-Kreises, und sein Kollege Hans-Peter Engel, Geschäftsbereichsleiter Finanzen, Immobilien und Schulverwaltung, über die aktuelle Planung sowie die Kosten und die avisierte Terminschiene des Projektes. Das Ganze betrifft viele Rohrbacher Vereine, von denen die Sporthalle als Trainings- und Spielstätte genutzt wird. Sie stehen vor großen Problemen, da ihnen die Nutzung der Sporthalle mit Ablauf Juni 2020 bereits gekündigt wurde. Nach Angaben von Leroux wird der Schulneubau ein zweigeschossiges Gebäude, das an den Trakt II des bestehenden Schulhauses angebaut werde und damit als Bindeglied zum anschließenden Neubau der Sporthalle diene. Das vorhandene Treppenhaus sowie der Technikraum im Kellergeschoss von Trakt II sollen für die Erschließung des Schulneubaus und der Sporthalle genutzt werden.

Hans-Peter Engel wies darauf hin, dass der Saarpfalz-Kreis von der Stadt Ingbert eine Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten der neuen Sporthalle in Rohrbach von einem Drittel erwarte. Obwohl für die Schule eine Zweifeldhalle ausreiche, baue der Kreis für den Bedarf der Rohrbacher Vereine eine Dreifeldhalle. Engel bezifferte die Kosten für die Stadt auf jährlich etwa 30000 Euro. Zudem erwarte der Kreis eine weitere finanzielle Beteiligung der Stadt und zwar an den Kosten für Aufsichtspersonal in der Leibnitz-Turnhalle. Da die Sporthalle nicht baulich von dem übrigen Schulgebäude abgetrennt sei – und auch nicht abgetrennt werden könne -, sei es erforderlich, durch Aufsichtspersonal zu gewährleisten, dass keine unbefugten Personen in den Schultrakt gelangen. Dies verursache Kosten in Höhe von rund 21250 Euro jährlich. „Unsere Vereine brauchen die Halle am Leibnitz-Gymnasium“, betonte Oberbürgermeister Ulli Meyer. Und er machte deutlich, dass aus Sicht der Stadt im Interesse der Vereine die Nutzung der Leibniz-Turnhalle für Vereine strukturell über die Bauphase hinaus durch bauliche Maßnahmen sichergestellt werden sollte. Schließlich beauftragte der Corona- Ausschuss die Verwaltung einstimmig, mit dem Kreis ein entsprechendes Konzept mit Kosten zu erarbeiten.