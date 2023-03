Neues Bier aus St. Ingbert Bald wird in Rohrbach ein neues Bier gebraut

„Bierbrüder Braumanufaktur GmbH“ ist der Firmenname eines Neuansiedlers in einer Halle des früheren Heckel-Areals. Oliver Muskalla und Christoph Sandhöfer haben das Unternehmen gegründet. Muskalla, als Gastwirt in St. Ingbert bekannt, braut seit knapp sechs Jahren Bier unter der Marke „Herz und Heimat“. Bislang war seine kleine Brauerei auf dem Gelände des Innovationsparks am Beckerturm angesiedelt. Doch die dortige Braustätte wurde zu klein. Die handwerklich gebrauten Biere Muskallas kommen sehr gut an, die Nachfrage wächst nach seinen Worten. Mit Christoph Sandhöfer hat sich Muskalla nun personell verstärkt, und in Rohrbach wurde in den vergangenen Wochen neue Brautechnik für rund eine Viertelmillion Euro aufgebaut.