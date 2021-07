Feuerwehr Mandelbachtal : Mit der Dekon-Station in der ersten Reihe

Saarländische Feuerwehrleute helfen in der Eifel und vor allem im Ahrtal.Unser Foto zeigt das Dekon-Zelt aus Wittersheim. Foto: BeckerBredel

Marienthal/Mandelbachtal Feuerwehrleute aus Mandelbachtal helfen schon seit Tagen Flutopfern in Rheinland-Pfalz. Ihr Einsatzort ist Marienthal an der Ahr.

Von Frank Bredel

Die Feuerwehren aus dem Mandelbachtal sind seit Tagen in Marienthal an der Ahr im Einsatz und stehen mit ihrem orangeroten Dekon-Zelt in der ersten Reihe (wir berichteten). Hinter dem Zelt ist nur noch das verdreckte Flussufer der Ahr, man sieht einen versunkenen Pkw, von dem nur noch die Dachkante aus dem schmutzigen und ölig schimmernden Wasser herausragt, und Treibgut. Unfassbare Mengen von Treibgut, Wohnwagen, ganze Bäume, Plastikabfälle, Müll – bis hinauf in die Baumkronen.

Die Mandelbachtaler Feuerwehrleute leisten ihren Beitrag mit einem Dekon-Zelt. In diesem Zelt, einer mobilen Umkleide und Dusche, können Einsatzkräfte, die bei einem Chemieeinsatz Kontakt mit gefährlichen Gütern hatten, ihre Einsatzleitung wechseln und kontaminierte Kleidung zurücklassen. Hier ist das Dekon-Zelt eine profane Dusche, aber damit auch die einzige Waschgelegenheit im Dorf Marienthal, das am Ufer der Ahr gelegen, völlig verwüstet wurde. Mehrere Häuser sind eingestürzt, die Treibgut-Berge türmen sich meterhoch am Straßenrand, im Nachbarhaus zur Waschstation ist ein Anwohner dabei, mit Mundschutz den Schlamm aus dem Wohnzimmer zu schaufeln. Auf der Treppe hat er sein Geschirr zum Reinigen rausgestellt, jede Tasse und jeder Teller sind von einer Schlammschicht überzogen. Da es noch kein fließendes Wasser gibt, kann man die Sache noch nicht putzen.

Gerade Marienthal hat eine unglaubliche Verwüstung erlebt. Hier wurden die Bundesstraße durch das Ahrtal vom Wasser weggefressen, die Bahnlinie und die Brücke zerstört, alle Leitungen wurden Opfer der Flut. Strom, Trinkwasser, Abwasser, hier ist alles kaputt. Die Feuerwehrleute aus dem Mandelbachtal sind Tag und Nacht hier, bieten Wasser zum Waschen, das von Tankwagen gebracht wird, und haben dadurch viel Kontakt zur Bevölkerung, zu den Helfern anderer Organisationen und den Freiwilligen.

Michael Abel, der Ortsvorsteher von Wittersheim, ist Feuerwehrmann und hat eine mehrtägige Schicht übernommen. Frisch angekommen, will er eigentlich gar kein Interview geben, denn er ist tief beindruckt vom Grad der Zerstörung. „Das kann man mit Worten nicht beschreiben“, sagt er und geht zu einer Einsatzbesprechung am Straßenrand, während gegenüber ein völlig zerfetzter, einst neuer Mercedes-SUV von einem Abschleppdienst begutachtet wird.

Das Haus dahinter hat ein ausgespraytes schwarzes Kreuz. Jeder weiß hier, was das bedeutet. In diesem Haus sind Menschen gestorben, erklärt der Wittersheimer Feuerwehrmann Günther Gehder. Die Dekon-Station aus dem Mandelbachtal wird durch Personal aller Löschbezirke in ständigem Wechsel betreut, alle paar Tage wird abgelöst, denn auf Feldbetten im Ahrtal zu übernachten, hat momentan gar nichts mit Campingurlaub zu tun.