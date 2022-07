Elterninitiative krebskranker Kinder in Homburg : „Haus des Kindes und der Jugend“ nahm wichtige Hürde

Zum Richtfest in Homburg hatten (von links) Firmeninhaber Reiner Ratzky, Ina Ruffing, Kinderkrebshilfe Saar, Bauunternehmer Michael Linnebacher, Michael Schneider, Vorsitzender der Elterninitiative krebskranker Kinder Saarland, Bauleiterin Sibel Klein und Architekt Michael Klemann eingeladen. Im Hintergrund: Nils Ohnesorg, der für den Richterspruch zuständig war. Foto: Markus Hagen

Homburg Endlich war es so weit: Die Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland und der Kinderkrebshilfestiftung Saarpfalz konnten zum Richtfest für das „Haus des Kindes und der Jugend“ einladen. In dem neuen Gebäude am Warburgring mit einer Nutzfläche von rund 850 Quadratmetern werden Wohnmöglichkeiten für Eltern von krebserkrankten Kindern angeboten, die in den Universitätskliniken in Homburg stationär behandelt werden.