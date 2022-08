Positives Fazit gezogen : Kirmes in Bruchhof-Sanddorf lockte hunderte Besucher an

Jede Menge Spaß und Unterhaltung fanden die jüngsten Besucher der diesjährigen Bruchhof-Sanddorfer Kerb in der Mini-Eisenbahn auf dem Dorfplatz. Foto: Markus Hagen

Bruchhof/Sanddorf Einer der Höhepunkte im Dorfleben von Bruchhof musste in den letzten beiden Jahren coronabedingt ausfallen: die Bruchhof-Sanddorfer Kerb. Am vergangenen Samstag und Sonntag war es aber wieder soweit: Unter der Regie von Ortsvorsteher Manfred Rippel und zahlreichen Ortsvereinen und Ortsverbänden, wie dem CDU-Ortsverband, SPD-Ortsverein, dem Sportverein Bruchhof-Sanddorf, dem Schäferhundeverein und den BSE Motorradfreunden Bruchhof rückte der Dorfplatz durch die Kerb in den Blickpunkt.