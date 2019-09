Stadtrat Homburg : Maßnahmen für mehr Klimaschutz

Klima-Notstand oder nicht: In Homburg will der Stadtrat im Oktober entscheiden, wie es mit dem Klimaschutz in der Stadt weitergeht. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Homburger Stadtrat wird in seiner nächsten Sitzung darüber beraten. Grüne fordern sogar einen „Klima-Notstand“.

Am vergangenen Freitag gab es weltweit Fridays-for-Future Kundgebungen und Demonstrationen, auch in Homburg. Quasi zeitgleich stellte die Bundesregierung ihr milliardenschweres Klimaschutzprogramm vor. Das macht deutlich: Klima und Umweltschutz stehen derzeit im gesellschaftlichen Fokus. Deutlich ist aber auch: Kaum ein anderes Thema polarisiert vergleichbar. Vor diesem Hintergrund war es nur eine Frage der Zeit, bis sich auch der Homburger Stadtrat und die Stadtverwaltung mit diesem Thema befassen musstn. Anlässlich der jüngsten Sitzung des Stadtrats forderten die Grünen nun den „Klima-Notstand“ für die Stadt.

In einer umfangreichen Begründung schilderte Yvette Stoppiera-Wiebelt, die Fraktionssprecherin der Grünen, aus ihrer Sicht die Auswirkungen des Klimawandels auf die gesamte Gesellschaft – von der Kommune über das Land und den Bund bis zur EU „und im Prinzip weltweit“. „Der Klimawandel beeinträchtigt die Gesundheit und führt weltweit zu Bevölkerunsgwanderungen und bewaffneten Konflikten“ – und bedrohe auch die Weltwirtschaft. „Das sind klare Wohlstandseinbußen für kommende Generationen.“ Vor diesem Hintergrund übernehme Homburg eine „kleine Vorbildfunktion“. Hier nannte die Grünen-Fraktionssprecherin beispielhaft als Maßnahmen eine andere Verkehrspolitik in der Stadt, mehr Begrünung, energetisches Bauen. Christine Becker, die als hauptamtliche Beigeordnete der Stadt, die die Ratssitzung leitete, ordnete Stoppiera-Wiebelts Ausführungen als solche ein, die man fast alle unterstreichen könne. Becker hatte zu Beginn der Diskussion allerdings auch darauf hingewiesen, dass man sich im Vorfeld der Sitzung mit den Fraktionen im Rat darauf verständigt habe, erst für die kommende Stadtratssitzung konkrete Maßnahmen zu formulieren.

Wilfried Bohn, der Fraktionssprecher der SPD, wies darauf hin, dass der Homburger Stadtrat schon in den zurückliegenden Jahren einige Maßnahmen mit Blick auf Klima- und Umweltschutz beschlossen habe – so den Stadtbus „Bussi“ als innerstädtischen ÖPNV. Man habe ein Radwegekonzept auf den Weg gebracht, sei mit Teilen der Stadt in der Biosphäre. „Die Beleuchtung in der Stadt wird Stück für Stück auf LED umgestellt.“ Städtische Gebäude würden energetisch saniert, zudem habe der Rat Blühflächen in der Stadt beschlossen. Bohn regte eine Art von „Klimaschutz-Bund“ für Homburg an.