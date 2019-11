Kostenpflichtiger Inhalt: Gedenkfeier : Großer Andrang bei Mahnmal-Einweihung

Izhak Hirsch (rechts) verlas wider das Vergessen während der Feierstunde die Namen der 29 von den Nazis ermordeten Homburger Juden. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Doch die würdevolle Gedenk-Veranstaltung für die Homburger Opfer des Nazi-Terrors litt auch unter mangelhafter Organsiation.

Es war eine lange und alles andere als einfache Geschichte, die da am Dienstagnachmittag endlich zu einem guten Ende gebracht wurde: Unter großer Anteilnahme der Homburger Bevölkerung wurde, nach vielen Widrigkeiten, Diskussionen und Verzögerungen, endlich das Mahnmal zum Gedenken an die vom Nazi-Terror verfolgten und ermordeten Homburger Juden in der Zeit des Dritten Reiches eingeweiht. Vor allem für den Initiator Izhak Hirsch dürfte der Dienstagnachmittag damit endlich den Schlusspunkt gesetzt haben, auf den er so lange gehofft hatte.

Auf einer der insgesamt sieben Stelen, die, erschaffen vom Homburger Künstler Klaus Glutting, nun am Historischen Marktplatz mitten in der Altstadt an das jüdische Leben in Homburg erinnern, stehen auch die Namen von Hirschs Großeltern: Hirsch, August, 64, Hirsch, Mathilde, 56, geborene Mayer, beide ermordet 1942 im KZ Auschwitz. So war es Hirsch auch ein ganz persönliches Anliegen, dass dieser Gedenkort Wirklichkeit wird – ein Ort wider das Vergessen in Zeiten, in denen gerade viele Jugendliche mit dem Wort „Holocaust“ nichts mehr anfangen können. In Zeiten, in denen, wie in Halle, Synagogen mit mörderischem Hass angegriffen werden und in denen der Antisemitismus schon lange keine Randerscheinung in Deutschland mehr ist. Hirsch war es auch, der mit dem Totengebet „El Male Rachamin“ („Gott voller Barmherzigkeit“) die Feierstunde am Denkmal eröffnete.

Info Die Rede von Izhak Hirsch im Wortlaut „Das ist für mich ein sehr bewegender Moment und ich möchte nur wenige Wort an Sie richten. Es freut mich sehr, heute hier zu sein, anlässlich der Einweihung des Mahnmals, das mir sehr am Herzen lag. Der lang ersehnte Wunsch ist gereift und heute stehen wir hier beisammen und gedenken unserer Angehörigen, die umgekommen sind und keinen Grabplatz gefunden haben. In unserer Tradition ist es üblich, dass nach dem Tod der Name geschrieben steht, im Sinne von nicht vergessen zu werden. Persönlich gedenke ich meiner Großeltern August und Mathilde Hirsch, die ich leider nicht gekannt habe, und aller anderen, die damals ihr Leben verloren haben. Gleichzeitig denke und danke ich jenen Bürgern der Stadt Homburg, die in diesen schweren Zeiten unseren Verwandten beigestanden sind, ihr Leben riskiert haben, und deren Namen wir nicht kennen. Ein besonderer Dank gilt an die Behörden von Homburg, unter Federführung von Professor Klaus Kell, der sich unermüdlich über all die Jahre eingesetzt hat, und immer ein offenes Ohr für mich hatte. Auch an den Künstler Klaus Glutting und alle Hände, die ihn unterstützt haben bei der Umsetzung des Werkes.“

Danach hatte Homburgs Bürgermeister Michael Forster (CDU) das Wort. „Mehr als 70 Jahre nach dem grausamen Geschehen der verbrecherischen Gräueltaten des Nazi-Terrorregimes haben wir uns hier zusammengefunden, um in unserer Stadt Homburg das ‚Mahnmal gegen das Vergessen‘ einzuweihen. Es erinnert an die Opfer des nationalsozialistischen Faschismus, aber insbesondere an unsere 29 jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger.“ Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen sei es, so Forster, nicht zu verstehen, wie faschistoide Ideen und ideologisch menschenverachtende Gedanken und Machwerke Menschen verblenden können, bis auf den heutigen Tag.

„Umso wichtiger ist es, auch heute noch Zeichen zu setzen. Das wollen wir hier in Homburg mit diesem ‚Mahnmal gegen das Vergessen‘ tun.“ Ausdrücklich dankte Forster Izhak Hirsch, „den ich mit Fug und Recht als den Initiator zur Aufstellung des Mahnmals bezeichnen will.“ Als Forster dann mit den Worten „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Wir wollen den ermordeten jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit dem Anbringen ihrer Namen auf den Stelen ihre Identität zurückgeben. Sie sind nicht vergessen. Ihre Namen leuchten von dem siebenteiligen Mahnmal“ zum Ende seiner Rede kam, wurden die bis dahin verdeckten sieben Stelen enthüllt. Danach wurden die Namen der 29 jüdischen Opfer des Naziregimes verlesen.

Für die Landesregierung würdigte Professor Roland Rixecker, Beauftragter für jüdisches Leben im Saarland und gegen Antisemitismus, das nun Wirklichkeit gewordene Gedenken an die Homburger Opfer des Nazi-Terrors. Mit den Worten „Ihr seid nicht schuld an dem, was war, aber verantwortlich dafür, dass es nicht mehr geschieht“ des Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer schlug Rixecker gleich zu Beginn einen Bogen von der schrecklichen Vergangenheit in die Gegenwart. So zeige die Errichtung des Mahnmals das Bekenntnis Homburgs zu eben der Verantwortung, die Mannheimer reklamiert habe. „Wir alle können lernen, was wir anders machen müssen und anders machen werden!“„Anders machen“ wäre auch ein gutes Stichwort für die Veranstaltungsorganisation der Feierstunde: Bei aller Würde – es hätte der Stadt gut zu Gesicht gestanden, für die halbe Stunde die Saarbrücker Straße im Bereich des Marktplatzes zu sperren, permanent und teils auch aufdringlich aufdrehende Autos zerstörten zum Teil die Stimmung, in jedem Fall aber die eh schon schwache Akustik. Und das stieß nicht wenigen Gästen übel auf.

Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wurde am Dienstagnachmittag das Mahmal im Gedenken an die jüdischen Opfer Homburgs in der Zeit des Nazi-Terrors eingeweiht. Foto: Thorsten Wolf