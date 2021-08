Besucher durften wieder zum FCH-Heimspiel : Zuschauerschlange bis in die Obere Allee

Gut 400 Zuschauer standen wenige Minute vor dem Anpfiff noch vor der Einlasskontrolle. Wegen umfangreicher Kontrollen kamen viele Zuschauer zu spät zum Anpfiff. Foto: Markus Hagen

Homburg Die Fans in Homburg erlebten wieder Live-Fußball im Waldstadion. Zum Spiel gegen Ulm kamen mehr als 1500 Zuschauer. Doch am Einlass staute es sich gewaltig.

Mehr als zehn Monate ist es her, dass der FC Homburg vor Fans spielen durfte. Corona-bedingt waren Zuschauer im Waldstadion lange Zeit ausgeschlossen. Am Freitagabend war es dann endlich wieder so weit: Zum Heimspiel in der Regionalliga Südwest gegen den SSV Ulm strömten 1520 Zuschauer auf die Ränge. Für das Fußballerlebnis nahmen die Fans lange Wartezeiten in Kauf. An den Stadiontoren kontrollierten Ordner die 3-G-Nachweise. Nur Geimpfte, Genesene oder (Negativ)-Getestete kamen durch die Einlasskontrolle.

Nach 90 Minuten waren die Fans der Grün-Weißen aus Homburg nicht ganz zufrieden, weil es für ihren FC Homburg nicht zum Sieg reichte. Ein spannendes Spiel sahen sie trotzdem. 3:3-Unentschieden trennte sich der FCH vom SSV Ulm.

Schon früh reisten die ersten Fans am Freitagabend an. Die Vorfreude auf das Stadionerlebnis lag quasi in der Luft. Die eingefleischten Fans hatten sich lange damit begnügen müssen, ihrem Verein bei Heimspielen von einem Plätzchen im Wald aus zuzuschauen.

Für die Nachverfolgung wurden von allen Besuchern die Kontaktdaten erhoben. Dazu wurden Impfnachweis, ärztliches Attest für Genesene und Corona-Tests kontrolliert. Foto: Markus Hagen

Remi Roth gehörte zu denjenigen Zuschauern, die bereits gut 20 Minuten vor dem Einlass ab 18 Uhr am Stadion waren. „Ich freue mich riesig, dass ich endlich wieder live im Stadion meine Mannschaft sehen kann“, sagt der langjährige Fan des FC Homburg. Roth fährt aus seinem Wohnort Waldhouse in Frankreich immer wieder rund 40 Kilometer in die Kreisstadt. „Zum FCH gehe ich schon viele Jahre“, sagt Roth. Er besitzt eine Dauerkarte.

Auch Peter Kaiser und seine Frau freuten sich auf Fußball mit vielen Fans im Stadion. Für die beiden war es am Freitag gleich doppelt spannend. Ihr Sohn Dominik saß bei den Gastgebern auf der Reservebank. Der Jugendspieler war erst vor dieser Saison von der zweiten Mannschaft des SV Elversberg zur Zweiten des FC Homburg gewechselt – und war jetzt plötzlich bei der Ersten dabei. „Das kam auch für ihn total überraschend, dass er im Aufgebot für die Regionalliga dabei ist“, sagt sein Vater. Die Eltern hofften auf eine Einwechslung des Sohnemanns – dazu kam es am Freitagabend aber nicht.

Norbert Busch, seit über 50 Jahren Anhänger der Grün-Weißen, verpasst normalerweise weder ein Heimspiel noch ein Auswärtsspiel seines FC Homburg. Der St. Ingberter konnte es kaum erwarten, endlich wieder vor Ort im Stadion sein zu dürfen. „In den Wald habe ich mich nicht gestellt, um die Heimspiele zu schauen“, sagt er. Das Tragen einer Maske, die auf dem Weg von der Einlasskontrolle bis zum Platz Pflicht war, sei für ihn kein Problem. „Wir haben uns längst daran gewöhnt und nehmen das gerne in Kauf. Schön, dass ich wieder die Atmosphäre eines Livespiels genießen kann.“

Der FC Homburg hat Fans auch weit über die Stadtgrenzen hinaus. Jonny Welsch wohnt in Trier, ist aber schon lange Jahre Anhänger des Regionalligisten. „Das Maskentragen ist zwar lästig. Aber immerhin konnte man diese im Gegensatz bei den letzten Spielen vor Zuschauern im Oktober 2020 am Platz abnehmen. Man muss halt da durch“, sagt er, während er sich der noch kleinen Warteschlange am Haupteingang anschließt.

Gegen 18 Uhr wird es hinter Welsch und Co. immer voller. Eine Stunde ist es noch bis zum Spiel. Doch für das Betreten des Stadions musste einiges eingehalten werden. Zunächst wurde zur Nachverfolgung die Adresse des Besuchers festgehalten. Dann die 3-G’s geprüft. Dazu noch das ohnehin üblichen Kontrollen im Fußballstadion. Ist die Eintrittskarte gültig? Werden auch keine Bengalos oder sonstige verbotene Dinge mitgeführt?

Zum ersten Heimspiel ließ der FC Homburg 2000 Besucher zu. Es musste ein bestimmter Abstand eingehalten werden. Fünf Minuten vor dem Anpfiff war am Haupteingang der Andrang mit 400 Zuschauern inzwischen so groß geworden, dass diese Fans wegen der vielen Kontrollen zu spät zum Anpfiff kamen. Trotz der langen Zuschauerschlange bis in die Obere Allee hinein, begann die Regionalligapartie des FCH gegen den SSV Ulm kurz nach 19 Uhr.

Wie in zahlreichen Fußballvereinen hatte der FC Homburg im Vorfeld des Spiels gegen den SSV Ulm am Dienstag zu einer Impfaktion eingeladen. 53 Impfwillige kamen, auch um sich einen etwas einfachen Zugang zu den Heimspielen zu ermöglichen. Nicole Rech-Rodriguez, Mitarbeiterin der FCH-Geschäftsstelle: „Mit dem Zuspruch waren wir mehr als zufrieden.“ Zufrieden war man beim FC Homburg auch mit dem Ablauf des ersten Heimspiels und letzten Endes auch mit der Zuschauerkulisse von über 1500 Fans.

Ein großes Banner zeigt FCH-Idol Manfred Lenz mit dem Pokal nach dem Gewinn der Deutschen Amateurmeisterschaft am 17. Juni 1983. 38 Jahre später verstarb er mit 75 Jahren nach langer schwerer Krankheit. Foto: Markus Hagen