Zuwachs für die Büchereien Entdeckungsreise durch die Biosphäre Bliesgau in den örtlichen Bibliotheken

Homburg · Ab sofort wird es in vielen örtlichen Bibliotheken Bücher über die Biosphäre Bliesgau in der Ausleihe geben. Die offizielle Übergabe fand am vergangenen Dienstag durch den Biosphärenverein und die Stiftung für Kultur und Umwelt der Kreissparkasse Saarpfalz statt.

09.06.2023, 16:00 Uhr

Insgesamt 20 Bücher rund um die Biosphäre Bliesgau wurden den Repräsentaten der Bibliotheken bei der Veranstaltung in Homburg übergeben. Foto: Antonia Trinkaus

Jeweils zwei Taschen, vollgepackt mit Büchern rund um die Biosphäre Bliesgau konnten acht örtliche Bibliotheken am vergangenen Montag in Empfang nehmen. Das Projekt unter dem Motto „Wir sind Biosphäre zum Mitmachen“ hat der Biosphärenverein Bliesgau gemeinsam mit der Stiftung für Kultur und Umwelt der Kreissparkasse Saarpfalz ins Leben gerufen. Der Stiftungsvorsitzende, Kreissparkassen-Chef Armin Reinke, begrüßt die Repräsentanten der Bibliotheken und des Vereins zu diesem „schönen Anlass“, er freue sich, „weil es heute um viel schönere Bücher als sonst im Sparkassen-Alltag geht“.