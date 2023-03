Großbaustelle in Frankenholz zieht sich hin Weiter Behinderungen am Höcherberg

Wer in diesen Tagen und seit Sommer 2022 im Bereich Frankenholz mit dem Auto unterwegs ist, für den ist sie inzwischen eine „gute Bekannte“ – die Großbaustelle entlang der Höcherbergstraße, der L 116. Hier erneuern die Stadtwerke Bexbach seit August des vergangenen Jahres im ersten von insgesamt vier Bauabschnitten mit einigem Aufwand die Hauptwasserleitung und die Netzanschlüsse. Zudem werden auch neue Stromkabel und Hausanschlüsse verlegt. Das geht aber nun nicht ohne wesentliche Eingriffe in den Verkehr. Und so prägen, verbunden mit der Sperrung der Höcherbergstraße, zahlreiche Umleitungen den Verkehr in Bexbach. Doch auch darüber hinaus bedeutet die Großbaustelle eine Belastung. Denn von Jägersburg, Erbach oder Waldmohr „eben mal schnell“ über den Höcherberg nach Bexbach und weiter nach Neunkirchen zu fahren, ist so einfach nicht mehr möglich.