Prunk- und Galasitzung der Blätsch : In die Herzen der Narren getanzt

In die Herzen der Narren getanzt

Bexbach Jede Menge karnevalistischer Höhepunkte hatte die Bexbacher Blätsch bei der großen Prunk- und Galasitzung zu bieten.

Da in Bexbach keine geeignete Halle mehr vorhanden ist, fand die Prunk- und Galasitzung des Karnevalvereins „Die Blätsch“ in der Limbacher Dorfhalle statt. Die war fast bis auf den letzten Platz gefüllt, was den ersten Vorsitzenden Christian Prech, gleichzeitig auch Bexbachs Bürgermeister, besonders freute. Auch Prinz Stephan vom gelben Wagen und Prinzessin Sabine III. begrüßten die Gäste, wie schon im Vorjahr moderierte Sandra Wellnitz den Abend.