Tanz-Show zu Gast im Saarland Viele leere Plätze beim „Riverdance“-Spektakel in Saarbrücken

Ein Flötist steht einsam auf der Bühne der Saarbrücker Saarlandhalle, umhüllt von Nebel. Eine Stimme aus dem Off erklingt: „Wir kamen aus dem Dunkel. Wir kamen aus der Nacht.“ Plötzlich löst sich der Nebel wieder auf. Auf der riesigen LED-Leinwand wird ein Sonnenaufgang eingeblendet. Eine Stepptanzgruppe betritt die Bühne. Und die Stimme aus dem Off erklärt: „Nun waren wir das neue Volk an diesem Ort!“