Leiterin der Kammermusiktage in Mettlach : Festivalleiterin Franziska Hölscher: „Wir brauchen die Musik, gerade in Krisenzeiten ist sie Trost und Hoffnung“

Die Musikerin Franziska Hölscher ist seit vier Jahren die Künstlerische Leiterin der Kammermusiktage. Foto: Irene Zandel

Interview Mettlach Am 1. Mai beginnen die Kammermusiktage Mettlach – 14 Konzerte sind geplant zwischen dem 1. Mai und dem 28. August. Zwei Jahre mussten die Kammermusiktage, die seit 1986 stattfinden, coronabedingt in den Merziger Zeltpalast ausweichen. Jetzt kehren sie für die meisten Konzerte wieder an ihren Traditionsort zurück: die Alte Abtei in Mettlach. Die Geigerin Franziska Hölscher hat seit vier Jahren die künstlerische Leitung inne – wir haben mit ihr gesprochen.