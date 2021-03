Das Buch „Gestern war ein sehr schwerer Tag für uns hier in St. Ingbert“ : „Wir haben immer das Totenhemd an“

Das Verlobungsbild von Otto und Ruth Schier aus dem September 1943. Otto Schier ist in Frankreich stationiert – nach der Landung der Alliierten im Juni 1944 bricht der Kontakt der beiden für Monate ab. Foto: Conte Verlag

Saarbrücken Die St. Ingberterin Ruth Schier hat von Juni 1944 bis zum Kriegsende ein Tagebuch geführt – über den Kriegsalltag in ihrer Stadt, ihre Angst und ihre Hoffnung. Ihre Aufzeichnungen sind nun als Buch erschienen.

„Ich habe Angst, Angst, Angst.“ Das schreibt Ruth Schier am 8. August 1944 in ihr Tagebuch. „Der Russe steht an der Deutschen Ostgrenze, der Engländer und Amerikaner gewinnt Boden in Italien und Frankreich.“ Die junge Frau aus St. Ingbert hofft auf ein Kriegsende „ohne Feindbesetzung des eigenen Landes. Zutiefst kann ich nicht glauben, dass dies möglich sein wird, doch ich will der schrecklichen Tatsache nicht ins Auge sehen.“

Ruth Schiers Eintragungen zwischen dem 30. Juni 1944 und dem 8. Mai 1945 sind ein faszinierendes Zeitdokument. Schier (1921-2018) hatte ihre Aufzeichnungen vor einigen Jahren für eine Veröffentlichung vorbereitet und sie dem Stadtarchiv St. Ingbert übergeben. Dessen Leiterin Heidemarie Ertle hat das Tagebuch nun herausgegeben, erschienen ist es im St. Ingberter Conte Verlag.

Die St. Ingberter Kaiserstraße im Winter 1944. Ein Schild weist den Weg zum Bunker. Foto: Conte Verlag

Schier hatte beim Schreiben kein späteres großes Publikum im Sinn, sondern nur einen einzigen Leser: ihren Ehemann Otto. Im September 1943 heiratet das Paar, Zeit für Flitterwochen hat es nicht: Otto Schier, Sohn des St. Ingberter Bürgermeisters, ist in Frankreich stationiert. Im Juni 1944 reißt der Kontakt aus Briefen und seltenen Anrufen ab – über Monate weiß Schier nicht, ob ihr Mann noch lebt. Sie bleibt, zumindest im Rahmen des Möglichen, voller Hoffnung und schreibt das Tagebuch für ihren Mann – damit der später, sollte er überhaupt zurückkommen, lesen und erfahren kann, wie seine Frau den Krieg erlebt hat.

Das Tagebuch ist ein historisches Dokument, aber auch der Ausdruck einer enormen Zuneigung, einer großen Liebe. Auch wenn die Autorin vor der Veröffentlichung die persönlichsten Passagen gestrichen hat, ziehen sich berührende Liebeserklärungen durch die Aufzeichnungen und Erinnerungen an gemeinsame, wohl sehr romantische Zeiten. „Du musst leben!“, schreibt sie, „wie sollte ich ohne Dich existieren können?“.

In ihren Texten für den Geliebten beschreibt sie ihr Gefühlsleben – vor allem die Verzweiflung über die Ungewissheit, wie es ihm geht – und den schlichten Alltag: eine OP am Weisheitszahn etwa oder einen Kinobesuch, es läuft „Immensee“ von „Jud Süß“-Regisseur Veit Harlan; doch diese relative Normalität ist längst Kriegs-Normalität, auch wenn zumindest zu Beginn der Aufzeichnungen die verschiedenen Fronten noch vergleichsweise weit entfernt scheinen. Immer wieder bricht Schier die Aufzeichnungen mit „Fliegeralarm!“ ab, um sie danach fortzusetzen, oft mit der Bilanz des Schadens, der Verletzten, immer öfter auch der Toten: „Hanna Lather soll nur mehr in Stücken geborgen worden sein“, schreibt sie und denkt über die eigene Anstumpfung angesichts der Grausamkeiten nach: „Doch irgendwie ist man hart geworden. (...) Ich denke, dies ist auch ein gewisser Schutz. Wie könnte man sonst all das Elend ertragen?“.

Aufräumarbeiten in St. Ingberts Gartenstraße. Dort ist am 10. März 1945 eine Bombe eingeschlagen. Foto: Conte Verlag

Schier berichtet von deutschen Siedlern, „Reichsdeutschen“, die sich in Lothringen breit gemacht haben, nun aber nach dem Vorstoß der Amerikaner zurück in die alte Heimat hasten und dabei „weniger vor dem Feind“ flüchten denn vor den nicht ohne Grund rachsüchtigen Franzosen. Von verzweifelten St. Ingbertern erzählt sie, die von ihren Söhnen oder Brüdern an der Front nichts mehr hören (oder eine Todesnachricht erhalten); von Jagdbombern, die unablässig über der Stadt kreisen; von einer Tante, die in Darmstadt ausgebombt wird und zwei Tage später, von den Dämpfen der Phosphorgranaten erblindet, stirbt. Und immer wieder vom Bombenalarm in St. Ingbert, vom Flüchten in den Bunker oder den eigenen Keller – regelmäßig bekennt Schier, wie müde sie mittlerweile ist von alledem.

Es liegt in der Natur des Alltags von Schier, zwischen Sehnsucht, Angst und immer wieder Fliegeralarm, dass sich die Eintragungen an manchen Stelle etwas redundant lesen – dabei aber umso authentischer wirken. „Ich weiß, ich schreibe immer dasselbe“, heißt es im Oktober 1944, „aber das ist es, was unser Leben augenblicklich bestimmt, das Rennen um unser Leben“.

Ein Glücksfall für die Authentizität ist, dass Schier, die an einer Stelle auch vom „Heldentod“ schreibt, ihre Aufzeichnungen nicht überarbeitet hat, was ihre damalige Sicht auf die politische Lage angeht und ihre Hoffnungen (und die vieler anderer), die gezielt von der NS-Propaganda geschürt wurden. Im August 1944 schreibt sie von einem „glühenden Fünkchen Hoffnung“ durch das „Gerücht über eine neue, enorm wirksame, alles umwandelnde Geheimwaffe“. Im Oktober gehen Gerüchte um, dass nahe St. Ingbert Abschuss-Stellen der „fliegenden Bombe“ V1 sein sollen (solche gab es zumindest in der Eifel). Später ist Schier tief enttäuscht, als sie erfährt, dass die „V2, die Wunderwaffe“ schon seit Wochen eingesetzt wird, ohne dass sich an ihrer Situation etwas geändert hätte. Im Januar 1945 schreibt sie, es werde wieder „vermehrt von neuen Waffen gegen unsere Feinde gesprochen“. Zugleich ist das Gas seit einer Woche gesperrt, „so wird gemunkelt, dass dies mit dem Einsatz der neuen Waffen zusammenhängen könnte“. So bringt sogar gesperrtes Gas noch etwas Hoffnung. Ein Sieg der NS-Propaganda.

Gestern war ein sehr schwerer Tag für uns hier in St. Ingbert Foto: Conte Verlag

Zugleich kommen dolchstoßlegendengleiche Gerüchte auf, nach denen etwa die Landung der Alliierten in der Normandie nur deshalb erfolgreich gewesen sei, weil „Verräter“ im NS-Apparat dort ein sechs­stündiges Schießverbot verhängt sowie die Generäle Rommel und von Kluge vergiftet hätten, dabei auch „sämtliche Munitionsdepots und alle Lebensmittelvorräte in die Luft gesprengt hätten“. Als deutsche Truppen die Alliierten einmal zurückgedrängt zu haben scheinen, schreibt Schier: „Der Führer hat es mal wieder geschafft.“

Doch der propagandagestützte Optimismus vergeht. Im Herbst 1944 hat Schier „tatsächlich den Glauben an unseren Sieg verloren“ und spürt eine Stimmung, in der sie sich „nicht nur vor dem heranrückenden Feind“ fürchtet, „sondern auch vor unseren Leuten“. Hass und Neid brauten sich zusammen, sie fürchtet Plünderungen, „wenn hier alles zusammenbricht“. Im März 1945 beschreibt sie, wie NS-Funktionäre der Region sich absetzen (mit den Autos der Stadtverwaltung), denn die US-Truppen rücken an. Deren Ankunft beschreibt Schier über einige Seiten, es ist die erzählerischste Passage des Buchs: Als die US-Soldaten durch die Stadt gehen, empfindet sie ein „ganz schreckliches Gefühl, ein Gefühl des Ausgeliefertseins“. Einige US-Soldaten plündern, zwei von ihnen vergewaltigen eine Frau, auch seitens russischer Zwangsarbeiter kommt es zu Übergriffen, wobei Schier feststellt: „So rächt es sich, dass man diese Menschen hierher verschleppt hat.“

In der Kriegsniederlage für Deutschland sieht Schier am Ende „die Gerechtigkeit Gottes, denn ein solches Regime wie das unsere konnte nicht weiter bestehen“. Zugleich aber sieht sie keine Verbindung zwischen dem Regime und dem ganzen Land: „Sicherlich werden wir leiden müssen, obwohl wir unschuldig sind.“ Der letzte Satz der Tagesbucheintragung vom 8. Mai richtet sich an ihren Mann: „Ob Du wohl bald heimkehren wirst?“

Das tat Otto Schier, nachdem er im Juni 1944 bei Cherbourg in Gefangenschaft geraten war. Aber die Hoffnung seiner Frau, dass er ihre Aufzeichnungen lesen würde, wurden enttäuscht, wie Schier lapidar in einer Nachbemerkung von 2010 schreibt. „Er wollte nach seiner Heimkehr nichts mehr von Kriegsereignissen wissen.“ Wie sehr es Ruth Schier wohl getroffen hat, dass ihr Mann von ihren sehr persönlichen Erinnerungen nichts wissen wollte, darüber kann man nur spekulieren.