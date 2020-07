Der Saarland-Krimi „Zappeduschder“ : Bayrische Autorin verhunzt Saar-Mundart

Ja klar, auch Dibbelabbes wird im Buch serviert. Der neue Freund der Kommissarin erklärt der Zugereisten auch in Hochdeutsch, was das ist: „Das sind geriebene Kartoffeln mit Milch, Eiern, Zwiebeln, Lauch und Dörrfleisch gemischt und in der Pfanne gebraten. Dazu gibt es Apfelmus. Das schmeckt! Lass Dich mal verwöhnen.“ Foto: BECKER&BREDEL/bub

Saarbrücken Von Morden an der Saar erzählt das Buch „Zappeduschder“ – kriminell ist aber vor allem der Versuch, die saarländische Mundart sprachlich einzufangen. Man weiß nicht, ob man lachen, weinen oder sich mit Gefillden trösten soll.

Wer kann so viel geballtem Charme von der Saar schon wiederstehen? Nach einem kecken „N’Obend“ und dem biografischen Hinweis „Ei, isch kumm aus em Saarlann“ ist es um das Herz von Kommissarin Kristina Herbich geschehen. Auch wenn sie bloß beruflich in der Bayreuther „Tanzbar Harmonie“ weilt – denn dort liegt ein Toter, hingemeuchelt mit einer gewissen Gründlichkeit: per Gift und wiederholter Stichwunden. Die Kommissarin nimmt die Ermittlungen auf, aber es zieht sie zugleich ins Saarland, „das kleinste Bundesland von Deutschland“, wie ihr auffällt. Denn dort lebt jener smarte Philipp mit der rustikalen „N’Obend“-Mundart, in Bayreuth war er nur zur Kur. Die Polizistin reist ihm also nach und gerät da an einen neuen Fall – verschleppte und ermordete junge Frauen – und in eine Region, deren Sprache ihr nicht ganz geheuer ist: „Sie registrierte den ständigen Wechsel zwischen Hochdeutsch und Saarländisch. Ein wenig amüsierte sie dieses Kauderwelsch.“

So beginnt „Zappeduschder“, Untertitel „Saarland Krimi“, ein ziemlich bizarres Buch. Denn die Bayreuther Autorin Jacqueline Lochmüller scheitert komplett daran, die saarländische Sprache halbwegs nachvollziehbar wiederzugeben. Nicht-Saarländer werden beim Lesen wohl tatsächlich glauben, dass man „im kleinsten Bundesland“ wirklich so parliert; Saarländerinnen und Saarländer dagegen werden sich schier endlos amüsieren können angesichts dessen, was die Eingeborenen so von sich geben: „Vergiss ned, mir die Telefonnummer zu gäbe“, heißt es da, „morje steht wad dazu inne Zeidung“ oder auch „Isch a Philipp ned do?“. Da schaut man doch gerne nochmal auf den Einband, um sicher zu gehen, dass da „Saarland Krimi“ steht und nicht „Schwaben Krimi“ oder „Krimi mit nicht identifizierbarer Mundart“. Da passt es ins Bild, das ein Saarländer am Bostalsee bizarrerweise ein zustimmendes „Ei freili“ von sich gibt.

Auch der unbestimmte Artikel „es“ für Angehörige des weiblichen Geschlechts – der saarländische Sprach-Klassiker schlechthin – scheint der Autorin unbekannt zu sein. Anders lässt sich ein Satz wie „Mei Freindin, de Kristina“ nicht erklären – bei einem „es“ statt „de“ klänge das schon ein bisschen lebensechter.

Höhepunkt dieses Pseudosaarländischen – und Grund genug, sich sofort mit einer Lyonerpfanne oder Gefillden zu trösten – ist der Ausruf von Passanten, die eine verletzte Frau im Wald finden: „Des muss de Frau sei, di wo im Fernsähe gesuch worde isch. Mer müsse de Polizei rufe unne Doktor.“

Im Ernst – wer spricht im Saarland so? Vielleicht eingewanderte Allemannen, die sich noch nicht ganz saarländisch integriert haben und zudem noch Kieselsteine im Mund haben? Der Satz „Mir im Saarlann trinke gerne Wein“ fällt auch, und ebenso „Hascht de Flemm?“. Diese spezifisch saarländische Melancholie kann einen beim Lesen dann schon heimsuchen – es sei denn, man sieht diese stolpernde Annäherung an den saarländischen Zungenschlag von der lustigen Warte aus.

Dann sind diese Passagen ein nicht versiegender Quell der Heiterkeit. Die zugereiste Kommissarin jedenfalls denkt sich im Stillen: „Saarländisch war offenbar in weiten Teilen eine eigene Sprache.“ Und einmal scheint sie des ewigen „Ei gudd“ müde zu sein und fährt den Lebensabschnittsgefährten in spe an: „Sprich Deutsch mit mir. Ich versteh nur jedes zweite Wort, wenn überhaupt.“ Wie uncharmant.

Die Autorin, in Franken beheimatet, scheint ihre Recherche weniger per Besuch an der Saar denn per Internet gemacht zu haben: Auf der Autobahn braucht man im Buch von Homburg nach Saarbrücken eine sehr großzügig bemessene Stunde Fahrzeit, und Neunkirchen und Neunkirchen/Nahe scheinen ein und derselbe Ort zu sein. In der modernen Medienwirklichkeit ist das Buch auch nicht ganz angekommen. Philipp, der Saarländer, der der Kommissarin gerne „den Po knetet“, arbeitet für die Saarbrücker Zeitung; als man eine Leiche am Bostalsee findet, beschließt er, „in aller Ruhe den Artikel“ zu schreiben – in der Ära vor dem Internet wäre ihm diese Ruhe vielleicht gegönnt gewesen, aber die ist nun doch einige Zeit her.

Trotz seiner stattlichen 253 Seiten hängt das Aroma eines Heftromans (früher hieß das Groschenheft) über dem Buch. Solche schreibt die Autorin laut Verlag auch, neben Krimis, Thrillern, erotischen Büchern und Kurzgeschichten, teilweise unter Pseudonym. Während die Kommissarin ermittelt, rumort es in ihrem Inneren, die Vernunft und die Dienstpflich ringen mit den Hormonen, die der schmucke Saarländer aus Nohfelden in Wallung gebracht hat. Ein Kollege merkt natürlich sofort, dass sie verliebt ist, einfach, weil sie sich die Haare, anders als sonst, „sorgfältig geföhnt“ und „zweimal Lippenstift getragen“ hat. Sie selbst kommt auch ins Grübeln über das Leben an sich – von „Vielleicht sollte sie sich öfters dezent schminken“ bis „Vielleicht dachte sie zu viel nach.“

Die Krimihandlung selbst ist routiniert angelegt, wird aber immer wieder ausgebremst durch eine penible Ausführlichkeit an Stellen, wo es gar nicht drauf ankommt. Ein strengeres Lektorat hätte da einiges gestrafft, zum Vorteil des Buchs, der Leserschaft und der Bäume, aus denen man Papier für Buchseiten gewinnt.

Ein interessanter Kniff ist immerhin, dass die Kommissarin den Fall letztlich nur löst, weil der Täter aus der Deckung kommt, da er sie für eine bessere Ermittlerin hält, als sie es letztlich ist. Aber ganz ist sie kriminalistisch ja auch nicht bei der Sache, so hingerissen zwischen Pflicht und den Avancen ihres Saar-Casanovas. Immerhin: Am Ende fängt ihr Herz an „unvernünftig zu klopfen“, denn das Happy-End ist in Reichweite. Und die Bayreuther Kommissarin fasst, angesichts des Besuchs des neuen Freundes aus dem kleinsten Bundesland, einen Lebensplan, wie es schon die Frauen im Kino der 1950er Jahre getan haben: „Sie würde ihre Wohnung putzen und kochen und backen. Sich etwas Neues zum Anziehen kaufen und möglicherweise auch einen neuen Lippenstift und Schuhe.“ Darauf ein kräftiges „Ei gudd“.

Zappeduschder Foto: e:mons