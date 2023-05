Elektrobeats, Pop-Stimmen und eine Schlagerparty „Back for Good – 90s Open Air“: Festivalstart auf der Alm in Landsweiler-Reden (mit Fotos)

Schon nach wenigen Sekunden hörten alle auf das Kommando von Captain Jack. Mit seinen Hits wie „Drill Instructor“ und „Iko, Iko“ hatte die Stimmungskanone die Menge fest im Griff. Mit dem „Back for Good-90s Open Air“ startete am Freitagabend, 26. Mai, der viertägige Festival-Marathon auf der Bergehalde in Landsweiler-Reden. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch schon vor seinem Auftritt sorgte Captain Jack hinter den Kulissen für Stimmung und freute sich auf die vielen Frauen im Publikum. Und diese waren an diesem Abend in der Überzahl.