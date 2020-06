Kostenpflichtiger Inhalt: Zwangspause im Kreis Neunkirchen beendet : Holpriger Neustart für die Vereine

Der Sportbetrieb läuft bei den Vereinen im Kreis wieder an. Beim TuS 1860 Neunkirchen läuft das Badminton-Training wieder. Foto: picture alliance / dpa/Daniel Karmann

Neunkirchen/Ottweiler In Neunkirchen und Ottweiler sind viele Turnhallen wieder offen. Aber nicht jeder Verein kann oder will sie nutzen.

Keine Wettkämpfe, kein Spielbetrieb, keine Trainingsmöglichkeiten – zu den Leidtragenden der Coronabeschränkungen gehörten bisher zweifellos die Sportvereine und die Sportler. Aber auch in diesem Bereich treten jetzt nach und nach Lockerungen in Kraft, von einem geregelten Trainings- und Sportbetrieb kann dennoch wohl noch längere Zeit keine Rede sein. Die Kreisstadt Neunkirchen hat ihre kommunalen Sport- und Schulturnhallen seit Montag, 8. Juni, wieder für den Vereinssport geöffnet. Dazu gehören auch die beiden großen Hallen in Wiebelskirchen und Wellesweiler, die Ostertalhalle in Hangard, die Hirschberghalle in Furpach und die Sport- und Kulturhalle Münchwies.

Wie überall müssen aber auch dort Vorkehrungen getroffen und Hygienemaßnahmen erfüllt werden. Das heißt unter anderem, dass pro Halle beziehungsweise abgetrenntem Hallenteil maximal 20 Personen gleichzeitig Sport treiben können, erklärt Brigitte Neufang-Hartmuth von der Stadtpressestelle. Für den TuS Wiebelskirchen ist es trotzdem eine gute Entscheidung. „Nach drei Monaten Zwangspause können damit alle fünf Abteilungen unseres Vereins wieder trainieren“, freut sich TuS-Präsident Dieter Baltes in erster Linie über die Wiederöffnung der heimischen Ohlenbachhalle und der Turnhalle in der Schillerschule. Seine vereinseigenen Sportplätze Rösen-Park und Eberstein hat der TuS schon etwas länger offen, „aber auch dort gelten die bestehenden Vorschriften“, betont der Vereinschef.

Der TuS 1860 Neunkirchen hat seine Hallen im Neunkircher Wagwiesental schon seit 3. Juni wieder geöffnet. Aber auch in vereinseigenen Sporthallen müssen die geltenden Regeln eingehalten werden. Deshalb dürfen noch nicht alle TuS-Abteilungen so loslegen, wie sie möchten. „Der Trainingsbetrieb läuft eingeschränkt“, erklärt Vereins-Geschäftsführerin Monika Schwarz. Demnach können die Sparten Aerobic, Badminton, Leichtathletik, Turnen und Tischtennis ihren Trainingsbetrieb mit Einschränkungen ausüben. Die Abteilungen Fechten und Judo müssen sich noch etwas gedulden. Weil Sport derzeit nur kontaktlos durchgeführt werden darf, werden diese beiden Abteilungen des zweitgrößten Neunkircher Sportvereins den Trainingsbetrieb voraussichtlich erst nach den Sommerferien wieder aufnehmen.

Auch in der Stadt Ottweiler stehen seit Wochenbeginn die beiden Schulturnhallen Neumünster und Lehbesch, die Sport- und Mehrzweckhallen im alten Weiher, in Steinbach, Mainzweiler und Fürth sowie das Bürgerhaus in Lautenbach wieder für den Vereinssport zur Verfügung. „Die Vereine können die Hallen nutzen, wenn sie uns ein schlüssiges Hygienekonzept vorlegen, das dann von uns genehmigt werden muss“, erklärt Inge Herz vom Amt für Bauverwaltung und Immobilienmanagement der Stadt.

Dieter Baltes vom TuS Wiebelskirchen. Foto: Claudia Emmerich

Nicole Schäfer vom TV Ottweiler. Foto: Claudia Emmerich