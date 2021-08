Fußball-Saarlandliga : Wenn der Torwart in die Spitze muss

Borussias Frissel Hunter (rechts) zog sich beim 2:0-Erfolg der Neunkircher in Bischmisheim Mitte der ersten Hälfte einen Bänderriss im Fuß zu. Der 23-Jährige ist nun mehrere Wochen zum Zuschauen gezwungen. Er fehlt also auch am Mittwoch beim ersten Heimspiel gegen Primstal. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Neunkirchen Fußball-Saarlandligist Borussia Neunkirchen ist trotz Personalproblemen mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Die Borussen gewannen am Sonntag in Bischmisheim mit 2:0. Am Mittwoch bestreitet Neunkirchen sein erstes Heimspiel gegen Primstal.