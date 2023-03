Freitzeit und Tourismus Am Noswendeler See geht’s wieder rund

Noswendel am See · Nach dem Frühjahrsputz des Heimatvereins kehrt mit Klause und Co. das Leben zurück.

30.03.2023, 13:48 Uhr

Am Noswendeler See sind die Tretboote schon zu Wasser gelassen. Foto: Brücker Erich

Von Erich Brücker

Die Tore zum idyllisch gelegenen Naherholungsgebiet am Noswendeler See, das mit seinen Freizeiteinrichtungen das attraktivste Ausflugsziel innerhalb der Hochwaldstadt Wadern darstellt, werden an diesem Wochenende geöffnet.