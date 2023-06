1. FC Reimsbach gegen SG Marpingen-Urexweiler Tod von Stadionsprecher – Neuauflage des Relegationsspiels startet mit Gedenkminute

Wahlen/Reimsbach/Marpingen-Urexweiler · Nach dem tragischen Tod eines kollabierten Stadionsprechers am ersten Juniwochenende ist am Dienstag das Relegationsspiel zwischen dem 1. FC Reimsbach und der SG Marpingen nachgeholt worden. Der Schock saß den Spielern beider Mannschaften noch in den Knochen.

07.06.2023, 13:59 Uhr

5:4 nach Elfmeterschießen: SG Marpingen-Urexweiler steigt in die Saarlandliga auf 101 Bilder Foto: Ruppenthal

Von Roland Quinten

Das Relegationsspiel zwischen dem 1. FC Reimsbach und der SG Marpingen-Urexweiler wurde am ersten Juniwochenende von einem schrecklichen Zwischenfall überschattet: Der Stadionsprecher kollabierte, brach zusammen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Das Spiel wurde abgebrochen. Kurze Zeit später dann traurige Gewissheit: Der Stadionsprecher ist tot. Hier geht es zur Bilderstrecke: 5:4 nach Elfmeterschießen: SG Marpingen-Urexweiler steigt in die Saarlandliga auf