Fußball : Aller guten Dinge sind drei

Die Saison fängt ja schon mal gut an: Die Jungs des SV Losheim feiern den Sieg im Gemeindepokal. Foto: Losheim

Waldhölzbach/Losheim Beim Gemeindepokal-Turnier hat Fußball-Verbandsligist SV Losheim zum dritten Mal in Folge den Sieg errungen.

Von Roland Quinten

Gelungener Start in die neue Fußball-Saison für den SV Losheim und gelungener Einstand für das neue Trainer-Team: Am Wochenende trafen sich die Fußballer aus der Seegemeinde in Waldhölzbach zum Gemeindepokal-Turnier. Dabei präsentierte sich Verbandsligist SV Losheim in toller Frühform – und war das Maß aller Dinge.

In der Vorrunde wartete zunächst Bezirksliga-Aufsteiger und Gastgeber SG Rappweiler-Waldhölzbach auf das Team des neuen Losheimer Trainer-Duos Andreas Gasper und Sven Schwindling. Im Auftaktspiel des Turniers setzte sich der SV Losheim mit 2:0 durch, wobei Spielertrainer Schwindling als Torschütze glänzte. Den anderen Treffer erzielte Michael Heidt. Danach ging es im Halbfinale gegen Verbandsliga-Konkurrent SV Wahlen-Niederlosheim. Die Losheimer zeigten sich im Derby – zu dem es auch am ersten Saisonspieltag am 7. August kommen wird – als eine Nummer zu groß für die Mannschaft von Trainer Philipp Hirtreiter. Losheim siegte klar mit 4:0 – nach Toren von Jannick Schmitt (2), Schwindling und Kapitän Dominik Gaszka. „Wir waren sehr präsent und konnten unsere Marschroute voll durchziehen. Es war auch in der Höhe ein verdienter Sieg“, war Schwindling zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Und das wurde im Endspiel noch getoppt. Gegner SV Britten-Hausbach aus der Bezirksliga hatte im Endspiel nicht viel zu bestellen und musste mit 0:5 die Segel streichen. Erneut zeigte der Verbandsligist eine sehr abgeklärte Leistung. Die Tore erzielten Jannick Schmitt (2), Schwindling (2) und Thomas Bies. Britten-Hausbach hatte sich zuvor in der Gruppe gegen den SV Rissenthal und die SF Bachem-Rimlingen durchgesetzt.

Der Gemeindepokal ging zum dritten Mal in Folge an den SV Losheim. „Wir haben in den drei Spielen schon eine gute Frühform gezeigt. Doch wir haben auch noch jede Menge Arbeit vor uns. Wir bleiben schön auf dem Teppich“, sagte Schwindling, der den Turniersieg nicht überbewerten will.

Beim Gemeindepokal-Turnier der zweiten Mannschaften setzte sich Gastgeber SG Rappweiler-Waldhölzbach II durch, bei den Alten Herren siegten die SF Bachem-Rimlingen.