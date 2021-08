„Draußen am See“ : Der See zog die Leute wie magisch an

Foto: Ruppenthal 21 Bilder Bei „Draußen am See“ in Losheim war mächtig viel Abwechslung geboten

Losheim Am Wochenende gab es beim Outdoor-Festoval „Draußen am See“ in Losheim jede Menge zu erleben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Ley

Der rote Bus im klassischen Stil sticht auf dem Festivalgelände rund um den Losheimer Stausee auf Anhieb ins Auge. Doch er dient nicht etwa der Personenbeförderung, sondern ist stattdessen der Stand des Eiscafés Gondola. „Wir fallen den Leuten extrem auf“, beobachtet Verkäuferin Albana. Ihre Chefin Tanja Schneider berichtet, dass der Bus ein Nachbau des Modells „Newark Fleur de Lys“ sei. Sie bestätigt, dass der ungewöhnliche Stand die Menschen anlockt: „Der Bus kommt bei Events wie Hochzeiten gut an.“

Das Eiscafé Gondola ist eines der Highlights beim Outdoor-Festival „Draußen am See“. Die SZ hat einen Rundgang unternommen und bei den Ständen vorbeigeschaut. Los geht es beim ADAC. Dort stellen sich Jessica Kremer und Wiebke Dincher den Fragen der Besucher. Dabei geht es zum Beispiel um die Reiseangebote des ADAC und das dazugehörige Kartenmaterial.

Am Nachbarstand der Stefan Morsch Stiftung lässt sich derweil ein Mädchen typisieren. Das lasse sich fast nebenbei erledigen, wie Maike Ackermann erzählt: „Die Speichelprobe ist schnell erledigt. Das dauert nur fünf Minuten.“ Die Stiftung spreche beim Festival gezielt Besucher an und frage nach, ob diese schon registriert seien. „Manche kommen auch von sich aus auf uns zu“, fügt Ackermann hinzu.

Im Hintergrund spielen die Musikfreunde Hochwald aus Rappweiler-Zwalbach auf einer Bühne Blasmusik. Ihr Repertoire ist vielfältig und reicht von Karel Gott („Die Biene Maja“) über Udo Jürgens („Aber bitte mit Sahne“) und Neil Diamond („Sweet Caroline“) bis hin zu Polka.

Die nächste Station beim Rundgang ist indes das „Knorke Mobil“ – der einzige Anbieter von veganer Kulinarik auf dem Festivalgelände. Inhaberin Sandy Müller hat Thai-Curry und Pulled-Seitan-BBQ als Publikumslieblinge ausgemacht: „Deftige Sachen kommen besonders gut an.“ Sie findet, dass die Menschen in den letzten Jahren offener für eine vegane Ernährung geworden seien.

Beim Stand von „Fairtrade“ wartet währenddessen ein Glücksrad auf die vor allem kleinen Besucher. Wenn die Jungen und Mädchen auf einem Gewinnfeld landen, dann gibt es zur Belohnung Bonbons aus fairem Anbau. Schließlich lautet das Ziel, schon die Kleinen für dieses Thema zu sensibilisieren, wie Astrid Härtel von der Gemeindeverwaltung Losheim erklärt – die Stauseegemeinde ist eine Fairtrade-Kommune.

Direkt daneben befindet sich der Stand des Vereins „Konga e.V.“. Dort sind beispielsweise Kaffeesorten aus der Demokratischen Republik Kongo im Angebot. Aber auch das sogenannte Kongo-Lieschen. Diese Pflanze ist laut Vereinschef Michael Jochem essbar – sowohl die Blätter als auch die Blüten.

Eine Besucherin freut sich derweil über den „guten Mix“ an Ständen und bezeichnet das Festival als „Wohltat“ nach der langen Corona-Zeit. Thorsten ist hingegen ein wenig enttäuscht. Der Besucher hätte sich mehr Essensstände und mehr Aktivitäten gewünscht. Ihm kommt alles „ein bisschen träge“ vor.

Der Rundgang führt jedenfalls als nächstes zum Kaffeeröster „Comame“, wo Barbara Bachmann den SZ-Reporter am Stand begrüßt. Sie berichtet stolz, dass der Anbieter aus St. Ingbert den Kaffee selbst röste und schonend zubereite. Dazu gibt es Rührkuchen aus Banane oder auch Apfelblaubeer.

In der unmittelbaren Nachbarschaft ist der Stand des Brauhofes Saar unübersehbar. Zum einen, weil er einer Bierdose ähnelt, zum anderen aufgrund des provokanten Slogans – „Black Bitch“. Dabei handelt es sich um eine Biersorte, die laut Mitarbeiter Stefan Rauch wie Malzbier schmeckt. Der ungewöhnliche Name ziehe die Besucher magisch an: „Wenn sie es probieren, dann kommen sie immer wieder.“

Auf dem Weg zur nächsten Station treffen wir Simon, der den Besuch des Festivals nicht bereut: „Es ist sehr gut aufgezogen. Das Gelände ist schön weitläufig. Die Leute sind entspannt.“ Außerdem sei das Programm abwechslungsreich.

Kilian Heinz feiert als gebürtiger Losheimer ein Heimspiel bei „Draußen am See“. Er ist Inhaber der Firma „Saar-Lor-deLuxe“ und bietet auf seinem Stand regionale Spezialitäten aus der Großregion an. Dazu zählen unter anderem alkoholische Getränke, Öl, Senf oder Honig – aber auch die saarländische Version des Kultspiels „Monopoly“.