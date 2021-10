Wiedereröffnung nach Pächterwechsel : Das Grillwerk feiert seine Eröffnung

Yvonne und Benedikt Kleser eröffnen am Samstag in Losheim das Grillwerk. Foto: Werner Krewer

Losheim am See Das Bistro in Losheim öffnet am Samstag seine Pforten. Neben Hähnchen, Würstchen und Co. setzen die Betreiber auch auf fleischfreie Küche.